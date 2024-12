Perez plaatst serieuze vraagtekens bij 'mascotte' van Farioli: 'Hij maakt Ajax eerder zwakker dan sterker'

heeft sinds zijn rentree nog niet het verschil kunnen maken voor Ajax. De linkspoot mocht het donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Lazio opnieuw vanaf het begin laten zien, maar legde andermaal een teleurstellende pot op de mat. Kenneth Perez vraagt zich af of Francesco Farioli er wel goed aan doet om Berghuis de kans te blijven geven en plaatst zelfs zijn vraagtekens bij de mogelijke contractverlenging.

Berghuis heeft een groot deel van de eerste seizoenshelft moeten missen wegens een blessure. Hij maakte begin november in de topper tegen PSV zijn rentree, maar is er nog niet in geslaagd het niveau van voor zijn afwezigheid aan te tikken. Berghuis kreeg afgelopen zondag na zijn optreden tegen AZ al veel kritiek over zich heen en moet het ook na de ontmoeting met Lazio ontgelden. “Berghuis was wel een beetje pijnlijk, die zit gewoon in een hele slechte periode en kwam er vandaag (donderdag, red.) niet uit”, zo zegt Vincent Schildkamp in het programma Voetbalpraat op ESPN.

Perez krijgt vervolgens van presentator Milan van Dongen de vraag of hij het begrijpt dat Farioli hem de kans blijft geven. “Farioli is helemaal gek op hem. Hij is toch een beetje zijn mascotte”, aldus Perez, die onder meer doelt op de lovende woorden van Farioli over Berghuis na diens speech voorafgaand aan De Klassieker tegen Feyenoord in oktober. “Farioli wil natuurlijk heel ver gaan om hem op niveau te krijgen. Dat snap ik ook wel, alleen het is nu zoveel wedstrijden achter elkaar. Het is ook een beetje van: hoeveel wedstrijden moet het duren voordat hij enigszins iets van klasse laat zien? Hij maakt Ajax eerder zwakker dan beter”, zo is Perez hard in zijn oordeel over de recente prestaties van Berghuis.

Moet Ajax wel verlengen met Berghuis?

Volgens de Deense analist is het voor zowel Ajax als Berghuis te hopen dat hij een goede voorbereiding op de tweede seizoenshelft beleeft en ‘de schroom of ik weet niet wat hij heeft’ van zich af kan gooien. “Of dit is het gewoon. En dan moet je je als Ajax afvragen of je hiermee wil verlengen”, zo voegt Perez er nog wel aan toe. Berghuis is momenteel in het bezit van een aflopend contract. Hij liet onlangs na de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle doorschemeren dat hij naar alle waarschijnlijkheid aan Ajax blijft verbonden. Perez heeft daar dus zijn bedenkingen over. De Deen vraagt zich af of Berghuis de laatste jaren niet ‘te groot’ is gemaakt. “We maken hem wel heel groot altijd omdat hij een van de weinige Ajax-spelers is geweest met creativiteit, een mooie trap en al die dingen. Maar wanneer is hij super bepalend geweest voor Ajax in zijn totaliteit?”

Schildkamp wijst Perez vervolgens op Berghuis zijn eerste seizoen in Amsterdam, toen hij in 46 wedstrijden in alle competities goed was voor twaalf doelpunten en veertien assists. Perez is desondanks niet overtuigd. “Hij kon niet in het elftal komen op zijn positie, want daar stond Antony. Toen kwam hij op tien. Was het doordat hij zo goed was óf omdat Ajax zo goed was in die tijd?”, zo vraagt de oud-voetballer van onder meer Ajax, FC Twente en PSV zich af. Hij is van mening dat Berghuis niet ‘de lieveling’ van de trainer moet willen zijn. “Hij moet een beetje het bloed onder de nagels vandaan halen”, zo klinkt het. En weg van het middenveld, pleit Perez voor. “Dit geeft toch helemaal niks? Dit is het probleem. Ajax is een team, dan kunnen ze het nog redelijk goed doen. Hij is niet de ultieme teamspeler, omdat hij een creatieveling is.”

