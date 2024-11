Steven Berghuis komt na Ajax - PEC Zwolle met belangrijke update over zijn toekomst

De gesprekken tussen Ajax en over een nieuwe verbintenis gaan de goede kant op. Dat heeft de aanvallende middenvelder van de Amsterdammers zondag na afloop van het thuisduel met PEC Zwolle verteld in gesprek met Voetbal International. Berghuis is momenteel in het bezit van een aflopend contract, maar het is de bedoeling dat hij zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract voor twee seizoenen.

Berghuis maakte in de zomer van 2021 de veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax. De linkspoot schreef tijdens zijn eerste seizoen in de hoofdstad meteen geschiedenis door met Ajax alle groepswedstrijden in de Champions League winnend af te sluiten. Een passend vervolg kreeg die prestatie want, want de Amsterdammers moesten in de achtste finales hun meerdere erkennen in Benfica. Ze verloren niet veel later ook de bekerfinale van PSV, maar legden wél beslag op de landstitel.

Wat prijzen betreft is het voor Berghuis vooralsnog gebleven bij het kampioenschap in 2022. De Oranje-international kon niet voorkomen dat Ajax de afgelopen twee seizoenen diep wegzakte op de ranglijst. Berghuis zelf kampte regelmatig met blessureleed. Zo moest hij een groot deel van de tweede helft van het afgelopen seizoen aan zich voorbij laten gaan. In de huidige jaargang heeft hij ook al even moeten toekijken. Berghuis maakte onlangs zijn rentree in de topper tegen PSV, kwam vervolgens ook tegen Maccabi Tel Aviv en FC Twente binnen de lijnen en verscheen zondagmiddag tegen PEC Zwolle eindelijk weer een keer aan de aftrap.

Nieuw tweejarig contract voor Berghuis

De oud-speler van ook FC Twente en AZ ging na afloop in gesprek met Voetbal International in op zijn toekomst. “Ik ben heel erg blij hier en ik zie mijn toekomst zeker hier bij Ajax. Ik verwacht dat we er wel uit gaan komen”, zo stelt de linkspoot. Het Algemeen Dagblad schreef een paar dagen geleden nog dat Berghuis het best wel ziet zitten om zijn loopbaan te beëindigen in de Johan Cruijff ArenA. Mocht hij inderdaad zijn krabbel zetten onder een nieuw tweejarig contract, lijkt een nieuw buitenlands avontuur in ieder geval uitgesloten. “Als er nog een moment is, dan zou het dit moment zijn. Want ik word in december 33. Aan de andere kant koester je natuurlijk deze club. In Europa ga ik geen betere club vinden dan Ajax, zo reëel moet je zijn”, aldus Berghuis.

De middenvelder, die ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, ‘geniet’ bovendien van de manier waarop de staf, trainer en spelersgroep met elkaar werken. “En natuurlijk neem je mee: ik heb twee kinderen, die worden binnenkort drie en zes, die gaan nu naar school. Ga je dan nog je hele hebben en houden meenemen? Dat zijn wel overwegingen die we moeten gaan maken”, zo voegt Berghuis er nog aan toe. Dat nieuwe contract lijkt er in ieder geval te gaan komen. “Vraag me niet wanneer, maar die gesprekken zijn gaande met Guido Albers (zaakwaarnemer, red.), Alex Kroes en mij. En dat gaat goed.”

