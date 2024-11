Perez ziet handgebaar van Berghuis en trekt keiharde conclusie

Kenneth Perez vindt de terugkeer van geen voordeel voor Ajax. Zondag had Berghuis tegen PEC Zwolle (2-0 zege) zijn eerste basisplaats in de Eredivisie sinds 11 augustus, toen Ajax in de eerste speelronde won van sc Heerenveen (1-0).

Berghuis stond heel september en vrijwel heel oktober aan de kant met een knieblessure. In de laatste drie wedstrijden die Ajax voor zondag speelde, viel hij al in. Zondag volgde een basisplaats voor Berghuis als middenvelder. Hij kwam niet echt in zijn spel. Perez vraagt zich sowieso af of hij een toegevoegde waarde is voor de ploeg van Francesco Farioli. “In de tijd dat hij geblesseerd was, is hij tachtig procent beter geworden in de beleving van de mensen. Die hadden het idee: ‘Nu komt er iemand terug, nu gaat het lopen!’ Nou, ik denk juist helemaal niet dat het een voordeel is voor Ajax.”

“Het is een goede speler, maar waarom is Ajax de laatste vier à vijf weken zo goed? Teamdiscipline, een hoge intensiteit in het druk zetten op de bal; al die dingen heeft hij nooit in zijn leven gedaan”, zegt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend. “Wat hij wel kan, is goede steekpasses versturen en goede oplossingen vinden. Die ziet hij wat sneller dan een ander. Hij speelde vandaag op het middenveld en is natuurlijk ook niet helemaal fit. Hij was veel aan het wandelen, met weinig intensiteit. Zijn tegenstander had alle ruimte om in te spelen. Dit was de eerste wedstrijd sinds Ajax zo goed is waarin de tegenstander eigenlijk meer spelaandeel had en vaak de bal had.”

ESPN toont een fragment uit de 33ste minuut, toen Berghuis ver verwijderd was van een tegenstander, die alle ruimte had om een bal aan te nemen. De ontevreden aanvaller wapperde met zijn handen. “Je ziet hier die armen… Ik weet ook niet of het echt verstandig is om hem op het middenveld te zetten, nu hij nog niet helemaal fit is. Maar het lag niet alleen aan hem. Ik vond Ajax als geheel ongeconcentreerd. Alle credits voor PEC, dat goed speelde maar niet de kwaliteiten had om zelf een doelpunt te maken.”

'Ajacieden zoeken Berghuis te weinig'

Perez reageert ook op een fragment uit minuut 47, toen verdediger Josip Sutalo naliet een vrijstaande Berghuis aan te spelen op het middenveld. “Speel hem nu in hier! Dan heeft hij de ruimte in plaats van dat hij in de dekking staat.” Ook Karim El Ahmadi vindt dat de andere Ajacieden vaker Berghuis hadden moeten aanspelen. “PEC dekte vaak door op Henderson, waardoor Berghuis vrij kwam. Hij werd niet echt vaak gezocht.”

