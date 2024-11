Ajax-speler met aflopend contract ziet het 'best' zitten om loopbaan af te sluiten in Amsterdam

Het valt niet uit te sluiten dat Ajax de laatste club is van (32). Volgens clubwatcher Johan Inan ziet de aanvallende middenvelder het ‘best’ zitten om zijn loopbaan af te sluiten in de Johan Cruijff ArenA. Dan zal hij eerst nog wel zijn handtekening moeten zetten onder een nieuw contract. Berghuis is momenteel in het bezit van een aflopende verbintenis en volgens Inan zitten er financieel nog wel ‘wat haken en ogen’ aan.

Berghuis maakte in de zomer van 2021 de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. De linkspoot schreef met Ajax geschiedenis in de Champions League door alle zes groepswedstrijden te winnen. Een passend vervolg kreeg die knappe prestatie niet, want in de achtste finale ging het in de eigen Johan Cruijff ArenA mis tegen Benfica. Ajax en Berghuis verloren vervolgens de bekerfinale van PSV, maar legden wel beslag op de landstitel. Daar is het wat prijzen betreft vooralsnog bij gebleven voor Berghuis sinds zijn transfer naar Ajax.

De 46-voudig international kampt de laatste seizoenen regelmatig met blessureleed. Hij stond in de tweede helft van het afgelopen seizoen al lang aan de kant en ook in de huidige jaargang zijn er al veel wedstrijden aan hem voorbijgegaan. Berghuis maakte onlangs in de topper tegen PSV eindelijk zijn rentree en kwam ook tegen Maccabi Tel Aviv en FC Twente als invaller binnen de lijnen. Ajax lijkt hem klaar te stomen voor een basisplaats tegen Real Sociedad. Op de achtergrond wordt er al gespeculeerd over zijn toekomst.

Beëindigt Berghuis zijn loopbaan bij Ajax?

Niet gek, want hij heeft een aflopend contract. Een langer verblijf bij Ajax is niet uitgesloten, Berghuis zou zelfs zijn loopbaan in Amsterdam kunnen beëindigen. “Berghuis ziet het best zitten zijn carrière bij Ajax af te sluiten. Zeker nu de club onder Farioli weer aan de voorwaarden van de Apeldoornse liefhebber begint te voldoen”, zo schrijft Inan voor het Algemeen Dagblad. “Financieel zitten er nog wel wat haken en ogen aan. Berghuis werd 3,5 jaar geleden als één van de topverdieners gecontracteerd. Aan die Champions League-salarissen kan en wil Ajax niet meer voldoen. Technisch directeur Alex Kroes praatte Berghuis al bij over die nieuwe realiteit, waarbij lonen omlaag gaan en voortaan mee zullen groeien met het Europese niveau waarop Ajax actief zal zijn.”

Het is inmiddels al twee jaar geleden dat Ajax voor het laatst actief was in de Champions League. De Amsterdammers komen dit seizoen uit in de Europa League. Mike Verweij van De Telegraaf verwacht dat Ajax in september volgend jaar pas de ‘echte’ financiële klap krijgt uitgedeeld en rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League is volgens hem misschien wel ‘noodzaak’. Inan denkt dat Berghuis in ieder geval voldoende motivatie heeft om dat te bewerkstelligen. “Zo heeft Berghuis de komende maanden ook een eigen belang om Ajax op koers te houden voor de Champions League-tickets. Daarmee kan hij de hap uit zijn salaris zo klein mogelijk houden”, zo leest het.

