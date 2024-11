‘Ajax doet er alles aan hem klaar te krijgen voor een basisplaats tegen Real Sociedad’

moet terugkeren in de basis bij Ajax wanneer de Amsterdammers het opnemen tegen Real Sociedad, zo stelt Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Volgens de clubwatcher doen ze er bij de hoofdstedelingen alles aan de creatieveling daarvoor klaar te stomen.

Voor Berghuis ziet het seizoen er nog niet uit zoals hij in gedachten had. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder kwakkelde met zijn fitheid, maar wist tegen PSV (3-2) vlak voor tijd zijn rentree te maken. In de daaropvolgende wedstrijden, tegen Maccabi Tel Aviv (5-0) en FC Twente (2-2), speelde de aanvaller respectievelijk 24 minuten en twintig minuten mee.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax gaat in januari de markt op en stelt prioriteit vast

Nu het clubvoetbal weer hervat gaat worden na de interlandbreak, staat voor Ajax donderdag een flinke test op het programma, wanneer het op bezoek gaat bij Real Sociedad. Door de blessure van Mika Godts is het voor Francesco Farioli heel belangrijk dat Berghuis in die wedstrijd weer lang mee kan spelen. “Kan hij als linksbuiten fungeren of gaat Traoré dan naar links?”, vraagt Inan zich af in de AD Voetbalpodcast.

LEES OOK: Van Marwijk baalt van Ajax: ‘Jammer dat daar geen Nederlandse trainer zit’

Berghuis hard nodig tegen Real Sociedad

“Tegen PEC Zwolle kun je het eventueel nog met Akpom oplossen, maar tegen Sociedad heb je Berghuis nog harder nodig”, stelt de journalist. In de Europa League-wedstrijd moet Ajax het namelijk zonder de geschorste Kenneth Taylor stellen, terwijl Davy Klaassen niet speelgerechtigd is. “Bij Ajax doen ze er alles aan om Berghuis klaar te stomen voor een basisplaats tegen Sociedad. De vraag is dan of hij nu al fit genoeg is voor een basisplaats. Kan hij tegen PEC al een uur spelen, of bouw je het verder op door hem nu een half uur, drie kwartier te laten spelen? Daar gaan we komende week achter komen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arno Vermeulen komt met afwijkende reactie op Ajax-nieuws: 'Jammer'

Arno Vermeulen is geen voorstander van de terugkeer naar het oude Ajax-logo.