Van Marwijk baalt van Ajax: ‘Jammer dat daar geen Nederlandse trainer zit’

Bert van Marwijk vindt het jammer dat Ajax op dit moment geen Nederlandse trainer heeft. Hoewel Francesco Farioli het volgens de voormalig bondscoach naar behoren doet, denkt hij ook dat er een trainer van eigen bodem bij de Amsterdammers zou kunnen passen.

Afgelopen zomer braken zowel Ajax als Feyenoord met de trend van Nederlandse trainers. In de afgelopen 35 jaar stond alleen Morten Olsen als buitenlander voor de groep bij de Amsterdammers, terwijl dat bij de Rotterdamse aartsrivaal in 42 jaar alleen Gunder Bengtsson was. Dit seizoen hebben beide clubs echter weer een buitenlander aan het roer: de Italiaan Farioli in de Johan Cruijff ArenA en de Deen Brian Priske in De Kuip.

“Er is met de komst van Farioli en Priske sprake van een trendbreuk”, schrijft Van Marwijk in zijn column in De Telegraaf. Met Maarten Martens heeft ook AZ als club uit de top van de Eredivisie een buitenlandse trainer, maar dat is volgens de voormalig bondscoach anders doordat hij heel lang in Alkmaar heeft gespeeld. “Ik kan niet beoordelen hoe goed Farioli is, al kan ik wel zien dat hij het zeer naar behoren doet qua resultaten en ik kan me voorstellen dat ze bij Ajax blij met hem zijn.”

Van Marwijk ziet liever Nederlandse trainers

Daarom vindt Van Marwijk ook niet dat Ajax een verkeerde keuze heeft gemaakt door de Italiaan aan te stellen. “Maar los van Farioli vind ik het jammer dat daar nu niet een Nederlandse trainer zit”, gaat hij verder. “Nederland heeft altijd zoveel goede trainers voortgebracht en ik kan me niet voorstellen dat er in ons trainersgilde geen coach is die Ajax kan trainen.”

