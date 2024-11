Ajax gaat in januari de markt op en stelt prioriteit vast

De prioriteit van Ajax in de komende transferperiode ligt op de positie van linksbuiten, zo weet Voetbal International. De Amsterdammers zouden daarnaast ook graag een creatieve middenvelder aan de selectie toevoegen, maar moeten daarvoor eerst verkopen.

Na de blessure van Mika Godts, die in de uitwedstrijd tegen FC Twente (2-2) een scheurtje in zijn hamstring opliep, werd voor de clubleiding van Ajax maar weer eens duidelijk dat er actie op de transfermarkt vereist is. “Dat waren ze sowieso al van plan”, schrijft Voetbal International. Ajax doet namelijk zowel in de Eredivisie als de Europa League bovenin mee en zal dubbele bezetting nodig hebben om overal te kunnen blijven presteren.

Op dit moment is Godts de enige echte linksbuiten in de selectie van Francesco Farioli, waardoor Ajax een versterking voor die positie als prioriteit heeft bestempeld. Afgelopen zomer waren de Amsterdammers dicht bij de komst van Kamaldeen Sulemana, maar die transfer was niet op tijd afgerond.

Nieuwe creatieve middenvelder

Naast een buitenspeler wil Ajax ook graag een creatieve middenvelder naar de Johan Cruijff ArenA halen, maar dat gaat op financieel vlak niet eenvoudig worden. Nadat Davy Klaassen in september transfervrij werd vastgelegd, is er geen budget meer over. Daarom zal Ajax eerst moeten verkopen voordat er spelers gehaald kunnen worden, maar afgelopen zomer is al gebleken wat een hels karwei dat is.

