Fitz-Jim looft Ajax-ploeggenoot: 'Zie hem op de training geniale dingen doen'

steekt in gesprek met Voetbal International de loftrompet over , zijn ploeggenoot bij Ajax. Berghuis keerde recent terug van een blessure die hem sinds augustus langs de kant hield, Fitz-Jim spiegelt zich aan de ervaren buitenspeler annex middenvelder.

Vlak voordat hij in de lappenmand belandde, maakte Berghuis indruk in het uitduel bij Jagiellonia Bialystok in de play-offs om een plaats in de competitiefase van de Europa League. Ajax won in Polen met 1-4, Berghuis leverde de assist bij de 1-1 van Chuba Akpom - die uiteindelijk drie keer zou scoren. Een maand later, nadat Besiktas in het hoofdtoernooi met 4-0 opzij was gezet, zei Fitz-Jim al: "Als je ziet hoe Berghuis tegen Jagiellonia-uit de nummer 10-positie invulde, dat is wel het streven hoe ik ook zou willen spelen."

VI-verslaggever Lentin Goodijk vraagt Fitz-Jim of hij inmiddels 'al wat meer in de buurt komt' van het spel van Berghuis. "Een beetje", reageert de middenvelder bescheiden. "Ik wil natuurlijk nog meer creëren en nog meer het spel naar me toe trekken. Maar zulke dingen hebben ook wel tijd nodig. Berghuis heeft zoveel ervaring, het is echt zó’n goede speler."

"Hij kwam net terug van zijn blessure, en dan trainen we en dan zie je hem weer geniale dingen doen", vervolgt Fitz-Jim. "Ik probeer daar gewoon naar te kijken. We zijn niet hetzelfde type speler, maar er zijn wel heel veel dingen die hij doet, die ik ook zou willen doen. Dat probeer ik op mijn manier toe te passen", besluit de Ajacied.

