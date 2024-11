Drie landen willen Ajax-uitblinker als A-international: 'Die opties houd ik altijd open'

debuteerde afgelopen week onder bondscoach Michael Reiziger in Jong Oranje, maar de middenvelder van Ajax kan nog niet met zekerheid zeggen of hij ook als A-international voor Nederland zal gaan uitkomen. Door zijn gemêleerde achtergrond zou Fitz-Jim ook voor drie (!) andere landen kunnen kiezen, die allemaal al een poging deden hem te overtuigen.

Fitz-Jim (21) was afgelopen donderdag basisspeler toen Jong Oranje op bezoek bij Slowakije, komende zomer organisator van het EK Onder-21, met 3-3 gelijkspeelde. Vier dagen later kwam hij tien minuten voor tijd in het veld voor Ezechiel Banzuzi toen de ploeg van Reiziger in Almere - onder toeziend oog van Real Madrid-sterspeler Jude Bellingham - een 1-1 gelijkspel uit het vuur sleepte tegen de leeftijdgenoten uit Engeland.

Een jaar geleden was Fitz-Jim nog bankzitter bij Excelsior, inmiddels heeft hij dit seizoen alweer zestien wedstrijden gespeeld in Ajax 1 én dus zijn debuut in Jong Oranje gemaakt. "Daar heb ik hard voor gewerkt", zegt Fitz-Jim in een interview met Voetbal International. "Het is ook echt een doel van mij geweest, aan het begin van het seizoen, om bij Jong Oranje te komen. De eerste interlandperiode na de zomer dacht ik eigenlijk al dat ik erbij zou zitten, maar toen was dat nog niet het geval. Maar ik ben hard blijven werken, mooi dat ik er nu bij ben. Desgevraagd zegt Fitz-Jim dat Jong Oranje 'veel' voor hem betekent: "Ik heb alle lichtingen van het Nederlands elftal doorlopen, maar hier moest ik even op wachten. Dus ik ben zeker blij dat ik erbij zit, het is weer een nieuwe stap." Daarna bespreekt hij zijn ultieme doel: "Uiteindelijk wil ik natuurlijk het Nederlands elftal halen. En er zijn natuurlijk ook andere landen waarvoor ik zou kunnen uitkomen. Die opties houd ik sowieso altijd open."

De kans bestaat dat Fitz-Jim uiteindelijk een keuze moet maken. Is dat een lastige afweging voor hem? "Ja, ik heb altijd voor het Nederlands elftal gespeeld, dus ik heb er nooit echt over na hoeven denken. Alleen zie je nu heel veel jongens naar Suriname gaan, daar kan ik ook voor uitkomen, ze hebben me daar vorig jaar over gebeld. En de afgelopen jaren probeerden China en Hongkong me ook over te halen." Dat de keuze voor Nederland niet vanzelfsprekend is, werd volgens Fitz-Jim recent nog perfect geïllustreerd: "Het is lastig, je ziet ook bij Couhaib Driouech hoe moeilijk die keuze kan zijn, je weet nooit hoe het gaat. Maar voor nu is dit de beste optie. We zullen het zien hoe het in de toekomst gaat", aldus Fitz-Jim.

