bevestigt in gesprek met Andy van der Meijde dat hij in gesprek is over een nieuw contract bij Ajax. Maandag wist clubwatcher Mike Verweij al te melden dat een contractverlenging aanstaande is en dat nieuws klopt, afgaande op de woorden van Baas zelf.

“Ja, daar zijn we al mee bezig”, bevestigt Baas in het programma Bij Andy in de Auto van Van der Meijde. Het huidige contract van Baas loopt door tot medio 2026. “Youri Baas is er nagenoeg uit met Ajax, hij gaat verlengen”, vertelde Verweij al in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ze moeten alleen nog precies bepalen of het 2028 of 2029 wordt.” Over de overige voorwaarden in het contract, waaronder het salaris, hebben de partijen wel al een akkoord kunnen bereiken.

Baas maakt dit seizoen indruk in het eerste elftal van Ajax. De verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis bij NEC, waar hij vooral op de posities van linksback en linksbuiten stond. Francesco Farioli zag echter een andere rol weggelegd voor de jongeling en posteerde hem in het centrum van de verdediging. Daar doet Baas het uitstekend, waardoor Ajax hem nu wil belonen met een nieuw contract.

“Het kan snel gaan”, beseft hij. “Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Vorig seizoen was het een beetje wisselvallig qua speeltijd. Op de eerste training zei hij bij een positiespelletje tegen Jorrel (Hato, red.) dat hij linksback stond en tegen mij dat ik centraal stond. We keken elkaar aan en dachten dat hij het verkeerd zei. Maar nee, hij meende het. Vanaf de eerste dag is het zo gebleven.”

Baas ging op eigen verzoek wel in gesprek met de technische staf. “Ik heb wel een gesprek gevraagd. Vorig seizoen speelde ik op andere posities en ik kwam terug met het idee om op linksback te gaan spelen. Ik vroeg na een paar dagen hoe het zat. Ze zeiden dat ze het nog wilden aankijken. Maar toen ik wat oefenwedstrijden speelde, ging het eigenlijk wel prima.”

Onder Farioli wordt Baas gedwongen om het maximale uit zichzelf te halen. “Met deze trainer is het vanaf dag één gas geven. Ik denk dat ik nog nooit zo’n zware voorbereiding heb gehad. We maakten lange dagen en trainden twee keer per dag. Je moest er om 08.30 uur zijn en ging om 18.00 uur naar huis. Het was echt pittig.”

Dat geldt echter niet alleen voor de spelers, maar ook voor de stafleden. “Ze zijn allemaal zo betrokken. Dat is echt merkbaar. Zij maken ook lange dagen”, zegt Baas, die van Van der Meijde de vraag krijgt wat Farioli zoal anders doet dan andere trainers. “Zijn betrokkenheid bij de training”, antwoordt Baas. “Je hebt ook trainers die aan de zijlijn staat en het overlaten aan de assistenten. Maar hij zit er echt bovenop.”

VIDEO - Youri Baas geeft een primeurtje bij Andy in de auto: 'Bezig met een contractverlenging'