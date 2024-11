Youri Baas grapt: 'Of ze het allemaal met elkaar doen? Nee, dat is Urk'

Andy van der Meijde heeft deze week Ajax-verdediger te gast in zijn programma Bij Andy in de Auto. De presentator maakt een grapje over de geboorteplaats van Baas, die daar op eigen wijze op reageert.

De 21-jarige Baas werd geboren in het Zuid-Hollandse Oostvoorne, een plek met ruim 8000 inwoners. Van der Meijde weet echter niet precies waar Baas vandaan komt en vraagt hem: “Jij komt uit de buurt van Rotterdam, hè?” Baas antwoordt: “Een stuk daaronder nog, richting Zeeland helemaal. Ik kom uit een dorpje met zo’n zeven- of achtduizend mensen.”

Van der Meijde reageert lachend: “Deden ze het allemaal met elkaar ook?” Baas grapt: “Nee, dat is Urk.”

Baas maakt dit seizoen indruk in het eerste elftal van Ajax. De verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis bij NEC, waar hij vooral op de posities van linksback en linksbuiten stond. Francesco Farioli zag echter een andere rol weggelegd voor de jongeling en posteerde hem in het centrum van de verdediging. Daar doet Baas het uitstekend, waardoor Ajax hem nu wil belonen met een nieuw contract.

VIDEO - Youri Baas geeft een primeurtje bij Andy in de auto: 'Bezig met een contractverlenging'