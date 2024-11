Ajax ‘nagenoeg rond’ over contractverlenging uitblinker

Ajax is ‘nagenoeg rond’ met , zo weet clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De jonge verdediger lag nog vast tot medio 2026, maar gaat zijn contract binnenkort dus verlengen. De partijen moeten alleen nog bespreken of het gaat om een verlenging tot 2028 of 2029.

Baas maakt dit seizoen indruk in het eerste elftal van Ajax. De verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis bij NEC, waar hij vooral op de posities van linksback en linksbuiten stond. Francesco Farioli zag echter een andere rol weggelegd voor de jongeling en posteerde hem in het centrum van de verdediging. Daar doet Baas het uitstekend, waardoor Ajax hem nu wil belonen met een nieuw contract.

“Youri Baas is er nagenoeg uit met Ajax, hij gaat verlengen”, vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ze moeten alleen nog precies bepalen of het 2028 of 2029 wordt.” Over de overige voorwaarden in het contract, waaronder het salaris, hebben de partijen wel al een akkoord kunnen bereiken.

Kroes deed geen onderhandelingen

Opvallend volgens Verweij is dat de onderhandelingen met Baas niet zijn gedaan door technisch directeur Alex Kroes. “Dat komt doordat Baas wordt begeleid door SEG. Daar heeft Kroes vroeger gezeten”, licht de journalist toe. Om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, worden alle onderhandelingen met partijen die bij SEG zitten gedaan door Susan Lenderink, CFO van de Amsterdammers. “Maar het is nagenoeg rond, het moet alleen nog op papier gezet worden.”

