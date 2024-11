Onthulling over Wout Weghorst zorgt voor verbijstering: 'Nee, ik geloof dit niet!'

Dat er bij het Avia Weghorst Restaurant in het Overijsselse Borne een broodje is vernoemd naar Ajax-spits , heeft maandag voor verbazing gezorgd in de Hard Gras Podcast. Journalist Henk Spaan geloofde zijn oren niet toen hij geconfronteerd werd met het Broodje Wout.

In de nieuwste Hard Gras Podcast wordt het optreden van Weghorst namens het Nederlands elftal tegen Hongarije besproken. Spaan is geen fan van de boomlange spits en geeft aan dat hij liever Brian Brobbey had willen zien spelen. Omdat Spaan niet zo'n liefhebber is van de mens en de voetballer Weghorst, besluit tafelgast Suse van Kleef de columnist van Het Parool een opvallende vraag te stellen.

"Wat doe je als je in de ochtend niet gegeten hebt en je krijgt een Broodje Wout aangeboden in dat tankstation?", vraagt voetbalcommentator Van Kleef vervolgens aan Spaan, die niet van het bestaan van dit broodje wist: "Bestaat dat? Suse, ik geloof dit niet! Of ik kan zeggen dat ik een Broodje Wout zou willen? Nee, nee", zegt Spaan stellig.

Het Broodje Wout is te verkrijgen in het Avia Weghorst Restaurant, dat eigendom is van de familie Weghorst. Afgelopen zomer was het broodje erg populair bij supporters van het Nederlands elftal die op weg waren naar wedstrijden voor het EK in Duitsland.

