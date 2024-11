Jong Oranje vecht zich terug van achterstand en speelt gelijk

Jong Oranje heeft donderdagavond met 3-3 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Slowakije. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger kwam vroeg op voorsprong dankzij een treffer van Ezechiel Banzuzi, maar zag de thuisploeg snel langszij komen dankzij een doelpunt van Adrian Kapralik. Na rust liep Jong Slowakije uit naar een 3-1 voorsprong, waarna Jong Oranje zich toch nog wist terug te knokken in de wedstrijd.

Reiziger kreeg deze flink wat afmeldingen voor zijn kiezen. Youri Regeer, Ian Maatsen, Calvin Raatsie, Kenneth Taylor, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Lennard Hartjes hadden zich allen afgemeld bij de keuzeheer. Daarnaast kwam Couhaib Driouech terug op het besluit om zich beschikbaar te stellen voor Jong Oranje. De aanvaller van PSV is er nog niet over uit of hij gaat voor een interlandcarrière bij Nederland of Marokko.

Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim en Almere City-middenvelder Jochem Ritmeester van de Kamp profiteerden van de vele afwezigen en debuteerden daardoor in Jong Oranje. Bjorn Meijer keerde na zijn zware blessure juist weer terug in de basisopstelling van Reiziger. Door de afwezigheid van Owusu-Oduro en Raatsie stond Club Brugge-doelman Dani van den Heuvel onder de lat.

Vroege voorsprong

Jong Oranje ging in Slowakije goed van start en kwam na slechts zeven minuten op voorsprong door een doelpunt van Banzuzi. Lang kon de ploeg hier niet van genieten, want nog geen twee minuten later maakten de leeftijdsgenoten van Slowakije gelijk via Kapralik. Ritmeester van de Kamp kreeg in de eigen zestien de bal niet onder controle, waarna de Slowaakse aanvaller de bal veroverde en raak kon schieten.

De ploeg van Reiziger probeerde het initiatief vervolgens weer over te nemen en creëerde nog enkele mogelijkheden, maar kwam niet meer tot scoren. Richting het slot van de eerste helft werden de Slowaken wat brutaler en namen ze het heft in handen. Dit leidde tot enkele grote mogelijkheden, maar gescoord werd er niet.

Vermakelijke tweede helft

Na rust was het Jong Slowakije dat de boventoon bleef voeren en de ploeg had dan ook niet lang nodig om op voorsprong te komen. Dit gebeurde in de 56steminuut via Nino Marcelli, die de 2-1 aantekende. Na een verkeerde pass van Fitz-Jim en vervolgens niet lekker keepen van Van den Heuvel kwam de thuisploeg zelfs op een 3-1 voorsprong. Het was Kapralik die aantekende voor zijn tweede van de avond.

Even daarvoor had Reiziger met Youri Baas voor Maxim Dekker en Million Manhoef voor Sontje Hansen al geprobeerd om het initiatief naar zich toe trekken. Jong Oranje kreeg het initiatief weer in handen en het was Noah Ohio die met een fraaie schuiver in de korte hoek na 71 minuten voor de aansluitingstreffer zorgde: 3-2. Drie minuten later kwam Jong Oranje op gelijke hoogte via Gjivai Zechiël. De Feyenoord-middenvelder, die in de rust in het veld kwam voor Ritmeester van de Kamp, maakte na een fraaie pass van Manhoef met buitenkantje links zijn eerste treffer in Jong Oranje. Beide ploegen kregen daarna nog enkele mogelijkheden om een doelpunt te maken, maar gescoord werd er niet meer: 3-3.

