Jong Oranje houdt zich onder toeziend oog van Bellingham staande tegen Jong Engeland

Jong Oranje heeft maandagavond in een oefenwedstrijd gelijkgespeeld tegen Jong Engeland. In het Yanmar Stadion in Almere, waar op de tribune zat, eindigde de wedstrijd tegen de Europees kampioen van 2023 in 1-1 door doelpunten van Thom van Bergen en Dane Scarlett.

Nadat Jong Oranje in oktober de tiende overwinning uit tien wedstrijden boekte in de kwalificatiereeks voor het EK van 2025 in Slowakije, stond november in het kader van oefenwedstrijden. Na een gelijkspel tegen gastland Slowakije eerder deze week, stond maandag een ontmoeting met regerend kampioen Engeland op het programma.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er al veel te doen om een van de toeschouwers op de tribune. Real Madrid-ster Bellingham was namelijk aanwezig bij het duel in Almere om zijn broertje Jobe én FC Utrecht-spits Noah Ohio in actie te zien. De aanvaller speelde in het verleden samen met Bellingham in de jeugdteams van Engeland, waar ze een goede vriendschap opbouwden.

Voor de ploeg van Michael Reiziger begon het duel met de Engelsen moeizaam. Al na vijf minuten legde Samuel Iling-Junior de bal op het hoofd bij Dane Scarlett, die de openingstreffer tegen de touwen kopte. Vlak voor tijd wist Thom van Bergen Jong Oranje toch een gelijkspel te bezorgen. Even later dacht Denso Kasius zijn ploeg zelfs de overwinning te bezorgen, maar de bal bleef via doelman James Beadle en het aluminium uit het doel.