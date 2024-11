Henk Spaan: ‘Het wordt steeds duidelijker dat Ajax hem had moeten houden’

Henk Spaan vindt dat het steeds duidelijker wordt dat Ajax Michael Reiziger had moeten houden. De journalist van Het Parool is onder de indruk van de keuzeheer van Jong Oranje. Spaan denkt dan ook dat Reiziger een grote toekomst in het vooruitzicht heeft liggen.

“Hoe langer Reiziger Jong Oranje coacht, des te duidelijker wordt dat Ajax hem had moeten houden”, begint Spaan in zijn column Spaan geeft punten in Het Parool. “Reiziger is een topcoach in wording. Dit elftal, dat donderdag met veel invallers uitkwam, kan in 2025 Europees kampioen worden in Slowakije. Het toernooi begint op 11 juni, schrijf maar vast op.”

Spaan benoemt dat Reiziger deze week veel spelers miste. Zo kon hij geen beroep doen op onder meer Youri Regeer, Ian Maatsen, Calvin Raatsie, Kenneth Taylor, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Ruben van Bommel. “Al snel bleek Nederland zwakker dan verwacht. Dekker en Bruns vormden geen ideaal centraal duo. Hoewel Bruns niet de grootste schuld was van de 1-1 door Kapralik (die we terug gaan zien in juni), de schuldige was vooral Ritmeester van de Kamp, lag de boel achterin nogal open.”

Na de rust kwam Jong Oranje binnen het kwartier met 3-1 achter, waarna Reiziger volgens Spaan ‘cruciaal’ wisselde. “Youri Baas kwam voor Dekker en Manhoef voor Sontje Hansen. Manhoef wervelde in dat halve uurtje naar twee assists en Baas nam de organisatie achterin in handen”, zag de journalist.

Fitz-Jim maakt indruk op Spaan

Nadat Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim in de vorige interlandperiode af moest zeggen vanwege een blessure, daar debuteerde hij donderdagavond tegen de leeftijdsgenoten van Jong Slowakije. “Het niveau om hem heen was aan de lichte kant. Als je beter bent dan de rest, begrijpen sommigen je passing niet helemaal. Ik doel hier op Myron van Brederode. Fitz-Jim had wel een klik met hem, zei hij, maar sommige jongens vinden hem aan de ‘gierige kant’. Hij kon best nog ‘stappen maken’. Dat noem ik nu opbouwende kritiek”, besluit Spaan.

