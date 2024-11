Ajax heeft geweldig nieuws over belangrijke wedstrijd op 28 november

Ajax-trainer Francesco Farioli en zijn manschappen kunnen op donderdag 28 november in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad tóch rekenen op de steun van meegereisde supporters uit Amsterdam. Dat maakt de huidige nummer drie van de Eredivisie vrijdagmiddag bekend. Real Sociedad liet Ajax eerst weten dat er vanwege vervelende ervaringen in het verleden géén uitsupporters welkom waren, maar 'mede dankzij de bemiddelende rol van de UEFA en de inzet van verschillende supportersorganisaties' zal het uitvak toch gevuld zijn.

De loting voor de competitiefase van de Europa League leverde Ajax een aantal fraaie wedstrijden op. De Amsterdammers haalden uit de eerste vier groepsduels tien punten, maar de moeilijkste en tevens mooiste tegenstanders moeten ze nog krijgen. Zo komen Lazio en Galatasaray nog naar de Johan Cruijff ArenA. Tussendoor staat voor de ploeg van Farioli de uitwedstrijd tegen Real Sociedad op het programma. Farioli en zijn manschappen mogen hun borst natmaken. Real Sociedad staat weliswaar ‘slechts’ achtste in LaLiga, maar was afgelopen zondag nog te sterk voor koploper FC Barcelona.

Ajax kan de steun van de achterban dus goed gebruiken. Het leek er in eerste instantie echter op dat Farioli en zijn spelers het in San Sebastian zónder hun supporters moesten gaan doen. Real Sociedad zag de komst van Ajax-fans vanwege ‘meerdere negatieve ervaringen’ met bezoeken van supporters van andere buitenlandse clubs niet zitten. De club uit Amsterdam reageerde verontwaardigd en ondernam direct actie. Het trok aan de bel bij de UEFA. Mét succes, zo blijkt nu. “De afgelopen periode heeft Ajax veelvuldig contact gehad met Real Sociedad en de UEFA. Mede dankzij de bemiddelende rol van de UEFA en de inzet van verschillende supportersorganisaties, is het plan dat Ajax eerder heeft ingediend nu goedgekeurd”, zo leest het op de clubsite.

De ontmoeting tussen Real Sociedad en Ajax wordt gespeeld op donderdag 28 november. Het eerste fluitsignaal klinkt om 21.00 uur. De Basken konden nog geen hoge ogen gooien in de Europa League. De eerste vier wedstrijden leverden slechts vier punten op, waarmee ze zich momenteel terugvinden op plek 25.

