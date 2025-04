Van der Gijp hoort schorsing na vreselijke overtreding Mbappé: 'Schandalig, dit kan natuurlijk niet'

René van der Gijp reageert op de schandalige overtreding en de daaropvolgende schorsing van . Zondag ging de Fransman de fout in met een stevige overtreding, waarvoor hij rood kreeg, maar slechts één wedstrijd schorsing volgde. Van der Gijp noemt de beslissing bij Vandaag Inside ‘schandalig’.

Zondag speelde Real Madrid uit tegen Deportivo Alavés. Real Madrid kwam in de 34e minuut op een 0-1 voorsprong, maar vier minuten later ging Mbappé op de scheen staan van tegenstander Antonio Blanco. Na ingrijpen van de VAR werd geel rood. Real Madrid won de wedstrijd uiteindelijk wel.

Er werd gevreesd voor een grote schorsing, maar de straf bedraagt - tot grote verbazing bij veel fans - slechts één duel. Daardoor mist hij de thuiswedstrijd van komend weekend tegen Athletic Club, maar is hij wél van de partij op 11 mei in de Clásico tegen Barcelona. Tussendoor speelt Real Madrid in LaLiga nog tegen Getafe en Celta de Vigo.

Bij Vandaag Inside wordt gereageerd op het moment. Presentator Wilfred Genee: “We zagen Mbappé dit weekend een overtreding maken.” Van der Gijp slaat direct aan: “Ja, kom op hé.” Op sarcastische toon vraagt Genee: “Was dit wat of zeg je nou…?”

“Dit is gewoon iemand zijn been breken”, antwoordt Gijp. “Waarom die jongen dit doet?” Van der Gijp oordeelt ook over de schorsing: “Als je hier één wedstrijd voor geeft, dan hoef je vanaf nu nooit meer iemand twee wedstrijden te geven. Nee, het is schandalig dit. Nee, dat kan natuurlijk niet. Waar moet je dan nu nog twee of drie wedstrijden voor geven?”

