Ajax heeft trainer met valse beloftes gekleineerd: 'Hij kon wel door de grond zakken'

Michael Reiziger was twee jaar geleden in de veronderstelling dat hij hoofdtrainer van Ajax zou worden. De trainer werd door technisch manager Gerry Hamstra een belofte gedaan, maar dat pakte heel anders uit. Het Algemeen Dagblad blikt in een uitgebreide reconstructie terug op de pijnlijke situatie voor de huidig bondscoach van Jong Oranje.

Reiziger begon als trainer van Jong Ajax en was vervolgens in december 2017 kort interim-trainer van de Amsterdammers. Vervolgens werd hij in de zomer van 2019 aangesteld als assistent-trainer van Ajax. Op het moment dat Alfred Schreuder na slechte resultaten werd ontslagen door de beleidsbepalers van Ajax, leek het moment daar te zijn dat Reiziger de nieuwe nieuwe hoofdtrainer, al dan niet op interimbasis, zou worden in Amsterdam: "Reiziger houdt er rekening mee dat hij het stokje als interim-coach moet overnemen. Daar voelt de assistent zich inmiddels ook klaar voor", schrijft het Algemeen Dagblad over de situatie, kort na het ontslag van Alfred Schreuder.

De verwachtingen van Reiziger komen echter niet overeen met wat er vervolgens gebeurt als de staf en selectie van Ajax zich verzamelen. Technisch manager Gerry Hamstra heeft Reiziger en John Heitinga gezegd dat zij als interim-duo de boel vlot moeten trekken in de Johan Cruijff ArenA. Dat liep echter compleet anders door inmenging van Klaas-Jan Huntelaar. De voormalig spits van de Amsterdammers maakte namelijk een opmerkelijke keuze

Het verandert als Klaas-Jan Huntelaar, de andere technisch manager, Heitinga even naar de gang roept. Als ze terugkeren, deelt de oud-spits begeleiders en spelers mee dat Heitinga voorlopig eindverantwoordelijke is. Reiziger kan wel door de grond zakken", weet Ajax-watcher Johan Inan van het AD zich nog goed te herinneren. "Niet hij (Reiziger), niet samen, maar Heitinga alleen. Reiziger voelt zich gekleineerd."