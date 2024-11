Verweij komt met groot compliment voor Farioli, maar neemt het ook op voor Steijn

Mike Verweij noemt de aanstelling van Francesco Farioli als hoofdtrainer van Ajax vooralsnog ‘een schot in de roos’. De Italiaan oogstte in de eerste maanden van zijn dienstverband in Amsterdam nog regelmatig kritiek vanwege zijn manier van spelen én wisselbeleid, maar staat er na de ijzersterke prestaties deze maand een stuk beter op. Verweij neemt het tegelijkertijd op voor de voorganger van Farioli, Maurice Steijn. Laatstgenoemde zou onder totaal andere omstandigheden zijn werkzaamheden in de Johan Cruijff ArenA hebben moeten uitvoeren.

Ajax was na het dramatische afgelopen seizoen gebrand op revanche. De Amsterdammers eindigden in de Eredivisie niet hoger dan de vijfde plaats, kwamen in de Europa League niet door de groepsfase heen, werden in de knock-outfase van de UEFA Conference League op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Aston Villa en vlogen door een nederlaag tegen de amateurs van Hercules al voortijdig uit de KNVB-beker. Sportief was het een rampjaar voor Ajax, maar ook buiten het veld was het erg onrustig. Dat begon al in september, toen de in mei vorig jaar aangestelde Steijn openlijk kritiek uitte op het transferbeleid van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat.

Mislintat werd eind september, na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord, al op straat gezet door Ajax, een paar weken later trok Steijn de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. De daaropvolgende maanden bleef het onrustig. Ook John van ’t Schip, ingestapt na het vertrek van Steijn, kon het tij ondanks een hoopgevende start niet helemaal keren. Alex Kroes, in eerste instantie aangesteld als algemeen directeur maar na de commotie over zijn gekochte Ajax-aandelen doorgegaan als technisch directeur, moest aan de bak. “Directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Kroes staken hun nek uit met het aantrekken van de relatief onervaren Francesco Farioli, die alleen in de Turkse competitie en bij OGC Nice vlieguren had gemaakt”, zo schrijft Verweij.

Verweij lovend over Farioli, maar neemt het ook op voor Steijn

De verslaggever van De Telegraaf merkt aan veel dingen dat het ‘chagrijn’ van eind 2023 en begin 2024 is ‘verdwenen’ bij Ajax en dat de club er na het afgelopen ‘rampseizoen’ op ‘bijna’ alle vlakken beter voor staat dan een jaar geleden. Een belangrijke rol in dat ‘succes’ is er weggelegd voor Farioli, die er in korte tijd in is geslaagd de selectie te overtuigen van zijn ideeën. “Na de gesprekken met de bevlogen Italiaan waren Beuker en Kroes ervan overtuigd dat hij de benodigde ommezwaai bij het ‘volgevreten’, niet-fitte en labiele Ajax zou kunnen bewerkstelligen. De komst van Farioli en zijn staf is tot dusver een schot in de roos”, aldus Verweij.

Een groot verschil dus met een jaar geleden, toen Ajax eind oktober na de nederlaag bij PSV zelfs hekkensluiter was. Toen had Steijn al eieren voor zijn geld gekozen, maar de basis voor het pijnlijke seizoen was onder de Hagenaar natuurlijk al gelegd. Steijn krijgt echter steun van Verweij, die ziet dat de omstandigheden waaronder eerstgenoemde aan de slag moest in de Johan Cruijff ArenA een stuk minder waren dan vandaag de dag. “Ter verdediging van zijn (Farioli, red.) mislukte voorganger Steijn: hij kreeg van toenmalig directeur Mislintat nooit de rugdekking die Farioli nu geniet, werd opgezadeld met een kwalitatief slechtere selectie dan zijn opvolger en werkte in een club die in de brand stond”, zo leest het.

Steijn is inmiddels weer werkzaam in de Eredivisie. Hij werd onlangs door Sparta aangesteld als opvolger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk. Steijn staat op zondag 22 december tegenover zijn oude club Ajax. Hij blikte onlangs al kort vooruit op het weerzien met de Amsterdammers.

