Ajax nog niet uit de problemen: ‘Het is de enige gitzwarte wolk die boven de club hangt’

Het gaat zowel binnen als buiten de lijnen de goede kant op met Ajax, maar de problemen zijn zeker nog niet allemaal verholpen. Volgens Mike Verweij hangt er nog wel degelijk een ‘gitzwarte’ wolk boven de club, namelijk de financiële situatie. De verslaggever van De Telegraaf verwacht dat de huidige nummer drie van de Eredivisie in september 2025 de ‘echte’ klap krijgt uitgedeeld.

Ajax maakte eind september, op de dag van de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League tegen Besiktas, de cijfers over het boekjaar 2023/24 bekend. De Amsterdammers noteerden een verlies van 9,8 miljoen euro. Een groot verschil ten opzichte van vorig jaar, toen er in de Johan Cruijff ArenA nog een winst van 39,0 miljoen euro werd geboekt. De belangrijkste oorzaak zijn de zeer teleurstellende sportieve prestaties.

Ajax eindigde in 2023 op de teleurstellende derde plaats. Daardoor greep het voor het eerst sinds het seizoen 2018/19 naast een ticket voor de Champions League. Ajax plaatste zich vervolgens wel via de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Europa League, maar belandde door een derde plaats in de tussenronde van de UEFA Conference League. Daarin ging het in de achtste finales mis tegen Aston Villa. “Sportief gezien verliep het seizoen 2023/24 voor Ajax 1 mannen teleurstellend”, zo concludeerde de club dan ook. Door de teleurstellende prestaties in Europa vielen de premies lager uit en daardoor daalde de netto-omzet, ook als gevolg van een lagere merchandise omzet, met 44,0 miljoen euro naar 152,0 euro.

De club liet in een persbericht al weten dat het voor het seizoen 2024/25 een negatief resultaat na belastingen verwacht. “Dit wordt veroorzaakt door het huidige kostenniveau in relatie tot deelname aan de UEFA Europa League enerzijds en het tot nu toe gerealiseerde transferresultaat anderzijds”, zo is de uitleg. Verweij gaat nog een stapje verder. “De enige gitzwarte wolk die boven Ajax hangt, is de financiële situatie. Door het leger miskopen onder Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar en vooral Sven Mislintat is het geld met miljoenen euro’s tegelijk het raam uitgevlogen. Het seizoen 2023/24 werd met een nettoverlies van 9,8 miljoen euro afgesloten, maar dat bedrag geeft - vanwege uitgaande transfers die daarin zijn opgenomen - nog een te rooskleurig beeld”, aldus de clubwatcher van De Telegraaf.

Volgens Verweij is het duidelijk wat er dit seizoen moet gebeuren in Amsterdam. “De verwachting is dat de echte klap in september 2025 volgt. Rechtstreeks Champions League-voetbal halen lijkt noodzaak”, zo leest het. Dat betekent dat Ajax minstens als tweede moet eindigden in de Eredivisie. De nummers één en twee kwalificeren zich immers rechtstreeks voor de competitiefase van de Champions League. Ajax bezet momenteel de derde plaats, met een achterstand van twee punten op FC Utrecht. De Domstedelingen zijn op woensdag 4 december te gast in de Johan Cruijff ArenA.

