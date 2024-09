Dramatische prestaties raken Ajax hard: miljoenenverlies in Amsterdam

Ajax heeft op de dag van de thuiswedstrijd tegen Besiktas in de eerste speelronde van de Europa League de cijfers over het boekjaar 2023/2024 bekendgemaakt. De Amsterdammers noteerden een verlies van 9,8 miljoen euro. Een groot verschil ten opzichte van vorig jaar, toen er in de Johan Cruijff ArenA nog een winst van 39,0 miljoen euro werd geboekt. De belangrijkste oorzaak zijn de zeer teleurstellende sportieve prestaties.

“Ajax boekte over het boekjaar 2023/2024 een verlies van 9,8 miljoen euro ten opzichte van 39,0 miljoen euro winst vorig boekjaar. De daling van 48,8 miljoen euro ten opzichte van seizoen 2022/2023 is voornamelijk het gevolg van lagere Europese premies en een lager resultaat uit transfers”, zo klinkt het. Ajax eindigde in 2023 op de teleurstellende derde plaats. Daardoor zou het voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 niet uitkomen in de Champions League. Ajax plaatste zich vervolgens wel via de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Europa League, maar belandde door een derde plaats in de tussenronde van de UEFA Conference League.

De ploeg van toenmalig trainer John van ’t Schip rekende in die ronde nog wel - met meer geluk dan wijsheid - af met FK Bodø/Glimt, maar ging in de achtste finales hard ten onder tegen Aston Villa. Al met al een teleurstellend (Europees) seizoen dus voor Ajax en dat heeft ook financieel consequenties voor de club. “Sportief gezien verliep het seizoen 2023/2024 voor Ajax 1 mannen teleurstellend. Het team behaalde in de groepsfase van de UEFA Europa League de derde plaats, waarna het Europese seizoen na de achtste finales van de UEFA Conference League eindigde. Het Eredivisieseizoen werd afgesloten met een vijfde plek. Hierdoor plaatste Ajax zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League”, zo leest het in het persbericht.

Salariskosten dalen

Door de teleurstellende prestaties in Europa vielen de premies lager uit en daardoor daalde de netto-omzet, ook als gevolg van een langere merchandise omzet, met 44,4 miljoen euro naar 152,0 miljoen euro (een daling van 23 procent). Zijn er dan ook positieve cijfers voor Ajax? Ja, die zijn er wel degelijk. Toen Alex Kroes aan de slag ging in de Johan Cruijff ArenA kreeg hij als een van zijn taken mee dat hij de salarishuishouding op orde moest zien te krijgen. “De kosten daalden met 11,4 miljoen euro naar 191,3 miljoen (6 procent) door een daling van de spelerssalarissen en de inkoopkosten als gevolg van de lagere merchandise omzet”, zo klinkt het. Er is echter nog een hoop werk te verzetten voor Ajax en Kroes. “Ajax verwacht voor het seizoen 2024/2025 een negatief resultaat na belastingen. Dit wordt veroorzaakt door het huidige kostenniveau in relatie tot deelname aan de UEFA Europa League enerzijds en het tot nu toe gerealiseerde transferresultaat anderzijds.”

Ajax en Kroes hoopten afgelopen zomer voor veel geld overbodige spelers van de hand te kunnen doen, maar dat viel behoorlijk tegen. Zo werden spelers zoals Jakov Medic, Borna Sosa en Carlos Forbs slechts verhuurd en niet definitief verkocht. Ajax maakte op de slotdag van de transferwindow nog wel een klappen met de verkoop van Steven Bergwijn, die voor een bedrag van 21 miljoen euro de overstap maakte naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië.

