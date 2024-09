Driessen wil een wijziging zien bij Ajax: 'Farioli moet hem gewoon opstellen!'

Volgens Valentijn Driessen is er geen twijfel over mogelijk: is de beste spits voor dit Ajax. Francesco Farioli heeft met Wout Weghorst en Chuba Akpom nog twee centrumspitsen tot zijn beschikking en liet hen in de afgelopen twee wedstrijden in de basis beginnen, maar beiden slaagden er niet in te imponeren. Driessen verwacht dat de Italiaan donderdagavond tegen Besiktas ‘gewoon’ kiest voor Brobbey.

Farioli verklapte een dag voor het thuisduel van Ajax met Fortuna Sittard dat Brobbey zou gaan starten. De Amsterdammer kreeg in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen de Limburgers echter een tik en kon daardoor helemaal niet in actie komen. Weghorst hoopte bij afwezigheid van Brobbey als basisspeler zijn debuut in Ajax-shirt te beleven, maar Farioli koos tegen Fortuna Sittard nog voor Akpom. Drie dagen later was het aan Weghorst. De Oranje-international verscheen op bezoek bij Go Ahead Eagles voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax aan de aftrap.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert tegen Besiktas twee wijzigingen door

‘Weghorst liep er verloren bij’

Maar zowel Akpom als Weghorst heeft in de laatste twee wedstrijden geen onomstreden indruk achtergelaten, in ieder geval niet voldoende om Driessen te doen twijfelen over de invulling van de spitspositie bij Ajax. “Hij moet gewoon Brobbey opstellen als hij fit is. Dat is de beste spits en hij laat ook anderen beter spelen”, zo komt Driessen in een video op de website van De Telegraaf met een duidelijke boodschap gericht aan Farioli. De verslaggever denkt dat Weghorst voorlopig niet tot zijn recht zal komen bij Ajax. “Je hebt het aan Weghorst gezien tegen Go Ahead Eagles: hij heeft het gewoon moeilijk als hij bespeelbare ballen krijgt. Nou, bij Ajax is alles gericht op het dichthouden van de verdediging zeg maar, en minder op de aanval. Weghorst liep er verloren bij tegen Go Ahead Eagles”, zo klinkt het.

Akpom heeft Driessen eveneens nog niet kunnen overtuigen. De Engelsman nam ruim een maand geleden drie van de vier treffers in de uitwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League voor zijn rekening en maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard zijn eerste competitietreffer van dit seizoen. Driessen hecht echter niet veel waarde aan diens doelpunt tegen de Limburgers. “Vorige week scoorde Akpom dan weliswaar en hij gaf ook nog een assist tegen Fortuna Sittard, maar dat was uiteindelijk tegen tien man. De spits van Ajax moet wel iemand zijn die de bal kan vasthouden waardoor het elftal naar voren kan. Dat is Brobbey meer dan Weghorst en Akpom, dus ik neem aan dat Brobbey gewoon in de spits staat. Áls hij fit is”, zo besluit Driessen.

