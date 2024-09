Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert tegen Besiktas twee wijzigingen door

Ajax-trainer Francesco Farioli wijzigt zijn opstelling voor het duel met Besiktas in de eerste ronde van de competitiefase van de Europa League op twee posities ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het Algemeen Dagblad verwacht dat naast ook aan de aftrap verschijnt. Dat zou ten koste gaan van respectievelijk Ahmetcan Kaplan en Wout Weghorst.

Ajax trapt donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA een nieuwe campagne in het hoofdtoernooi van de Europa League af. De Amsterdammers moesten vorig seizoen genoegen nemen met een derde plaats, na nederlagen tegen Brighton & Hove Albion en Olympique Marseille. Ze hopen dit seizoen dus een serieuzere rol van betekenis te kunnen spelen, maar dan zullen ze tegen Besiktas een stuk beter voor de dag moeten komen dan afgelopen zaterdag tegen Go Ahead Eagls (1-1).

Ajax beleefde in Deventer een teleurstellende avond en wist slechts mondjesmaat gevaarlijk te worden. Dat moet donderdagavond dus anders. Farioli zal vooral hopen dat de opbouw van achteruit soepeler verloopt en de vrije man op het middenveld veel sneller gevonden kan worden. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor Baas. De 21-jarige verdediger kwam vorig seizoen nog op huurbasis uit voor NEC en leek afgelopen zomer definitief te vertrekken uit Amsterdam, maar hij kreeg onder Farioli een nieuwe kans en is inmiddels haast niet meer uit de basiself weg te denken. Baas ontbrak vanwege een blessure in Deventer, maar is er tegen Besiktas naar alle waarschijnlijkheid weer bij.

Het doel wordt uiteraard verdedigd door Remko Pasveer, de achterhoede wordt naast Baas gecompleteerd door Devyne Rensch, Josip Sutalo en Jorrel Hato. Op het middenveld wijzigt Farioli niets en houdt hij dus vast aan dezelfde namen: Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson en Kenneth Taylor. In de voorhoede vindt daarentegen wél een wijziging plaats. Weghorst mocht het afgelopen zaterdag voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax vanaf het begin laten zien, maar werd door zijn ploeggenoten niet tot nauwelijks bij het spel betrokken. Hij wordt donderdagavond vermoedelijk vervangen door Brobbey. Dat zou dan zijn eerste basisplaats zijn sinds de return tegen Jagiellonia Bialystok op donderdag 29 augustus. Brobbey wordt voorin vergezeld door Bertrand Traoré en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Berghuis nog altijd niet van de partij

Zoals bekend kan Farioli in de eerste Europa League-wedstrijd van het seizoen nog altijd geen beroep doen op Steven Berghuis. De linkspoot staat inmiddels al een maand buitenspel met een knieblessure en moet vermoedelijk nog een aantal weken toekijken. Anton Gaaei moet het duel met Besiktas eveneens aan zich voorbij laten gaan.

De ontmoeting tussen Ajax en Besiktas vangt aan om 21.00 uur.

