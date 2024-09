Gemis van 21-jarige speler doet zich voelen bij Ajax: 'Ik ben écht met mijn neus op de feiten gedrukt'

Ajax kwam afgelopen zaterdag met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Go Ahead Eagles nog heel goed weg. De ploeg van trainer Francesco Farioli speelde aan de bal heel weinig klaar en dat had volgens Danielle Kliwon voor een groot deel te maken met de afwezigheid van . De 21-jarige verdediger was in de eerste weken van dit seizoen een opvallende basisspeler bij Ajax, maar moest de wedstrijd in Deventer wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan.

Baas klopte in het seizoen 2022/23 op de deur van Ajax 1 en kreeg van John Heitinga al een aantal keer de kans om zichzelf te laten zien, waaronder in de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord. Een vervolg kregen zijn eerste optredens in de hoofdmacht als basisspeler in eerste instantie echter niet. Ajax verhuurde Baas vorig seizoen aan NEC, waar hij op bijna alle denkbare posities aan de linkerkant werd ingezet. De 21-jarige linkspoot meldde zich bij aanvang van de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer in Amsterdam, maar vrijwel iedereen rekende op een vertrek.

Farioli dacht er echter anders over. De nieuwe hoofdtrainer gunde iedereen een serieuze kans en Baas was een van de spelers die zich van zijn beste kant liet zien. Farioli beloonde Baas zijn goede prestaties in de voorbereiding met liefst zes basisplaatsen in de voorrondes van de Europa League en ook in de Eredivisie mocht hij al twee keer beginnen. Op bezoek bij Go Ahead Eagles kon Farioli echter geen beroep op hem doen en het gemis van de linkspoot deed zich voelen bij Ajax, zo stelt Kliwon. “Wat mij verbaasde was hoezeer ik Baas miste in de verdediging. Dat is écht een opbouwer. Dat had ik nog niet helemaal bewust zo gezien”, zo vertelt zij in de Hard Gras Podcast.

Kliwon was, ondanks het feit dat Baas het goed deed, nog ‘niet helemaal’ overtuigd. Daarom reageerde ze in eerste instantie hoopgevend toen ze zag dat Ahmetcan Kaplan het in Deventer weer een keer mocht laten zien in het hart van de verdediging. Kaplan was in de tweede helft van het afgelopen seizoen een van de lichtpuntjes in Amsterdam. “Maar ik ben zaterdag echt met mijn neus op de feiten gedrukt, van: Daan, laat Kaplan Gaan: Youri Baas is nodig. Want er kwam helemaal niets van achteruit. Het was gewoon een beetje breed spelen, lange ballen. Je miste echt een Baas daar achterin”, aldus Kliwon.

Kaplan zou de wedstrijd niet volmaken. De Turkse verdediger werd al vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald door Farioli. Owen Wijndal was zijn vervanger, waardoor Jorrel Hato in het centrum kwam te spelen. Hato ging in de aanloop naar de openingstreffer van Go Ahead Eagles in de fout. Davy Klaassen redde een punt voor Ajax.

Is Youri Baas op dit moment beter dan Ahmetcan Kaplan? Laden... 87% Ja, dat vind ik wel 13% Nee. Baas doet het goed, maar Kaplan is verder 1074 stemmen

