Basisklant van Ajax overwoog deze zomer serieus te vertrekken uit Amsterdam

stond door het feit dat Ajax voorafgaand aan het seizoen de nodige linksbacks in de selectie had open voor een vertrek bij de Amsterdamse club, zo geeft de voetballer toe in een uitgebreid interview met Voetbal International. Een vertrek kwam er niet, want trainer Francesco Farioli gaf Baas vertrouwen door hem in de openingsfase van het seizoen al zeven basisplaatsen te geven.

Farioli besloot Baas dit seizoen op te stellen als centrale verdediger in plaats van als linksback, de positie waar hij in het vorige seizoen ook regelmatig op werd gesteld bij NEC. Omdat Ajax onder meer Owen Wijndal, Borna Sosa en Jorrel Hato tot zijn beschikking had, had Baas niet direct de verwachting dat hij zou gaan spelen in Amsterdam: "Je weet dat het weleens een moeilijk verhaal zou kunnen gaan worden: ook door de vele linksbacks die al bij Ajax in de selectie zaten. Ik stond daardoor ook wel open voor een vertrek in deze zomer", legt Baas uit in gesprek met Voetbal International.

Dat veranderde toen Farioli het jeugdproduct van Ajax het vertrouwen gaf als centrale verdediger: "Bij de eerste training van het seizoen speelden we een tactisch positiespelletje en werd ik opeens links centraal in de verdediging gezet, met Jorrel Hato naast me op de flank. We keken elkaar nog vragend aan: moeten wij niet van plek wisselen? Francesco Farioli is de eerste trainer die mij echt op deze positie gebruikt", vertelt de verdediger.

De keuze van Farioli heeft voor Baas in ieder geval goed uitgepakt. Vorig seizoen was de 21-jarige voetballer nog niet altijd basisspeler bij NEC, maar inmiddels heeft hij bij Ajax al zeven wedstrijden in de basis gespeeld.

