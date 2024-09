Francesco Farioli komt met uitstekend nieuws in aanloop naar Besiktas

Francesco Farioli denkt dat aanstaande donderdag weer van de partij is bij Ajax. De Amsterdammers nemen het dan op tegen Besiktas in de openingswedstrijd van de competitiefase van de Europa League. Baas ontbrak zaterdagavond met een blessure tegen Go Ahead Eagles (1-1).

Baas, die dit seizoen een vaste waarde is in het elftal van de Amsterdammers, moest het duel in Deventer aan zich voorbij laten gaan. De centrumverdediger werd vervangen door Ahmetcan Kaplan. Na afloop van de wedstrijd liet Farioli zich uit over de situatie rondom Baas. Hij denkt dat de linkspoot weer beschikbaar is tegen Besiktas.

Vrijwel niemand had voorafgaand aan dit seizoen durven voorspellen dat Baas een vaste waarde zou worden voor Ajax, laat staan als centrale verdediger. De linkspoot maakte vorig seizoen vlieguren bij NEC, maar deed dat met name als linksback of linksbuiten. Farioli ziet in Baas een centrale verdediger en dat pakt vooralsnog goed uit.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Baas aankomende donderdag weer aansluit in de selectie van Ajax. De Amsterdammers nemen het dan op tegen Besiktas in de Europa League. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Het is nog niet duidelijk of Baas weer inzetbaar is als basisspeler.

