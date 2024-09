Klaassen duidelijk over 'tussenjaar': 'Dat kan bij geen enkele club, zeker niet bij Ajax'

was zaterdagavond, zoals wel vaker in het verleden, de reddende engel bij Ajax. De middenvelder was met zijn eerste doelpoging meteen doeltreffend en redde daarmee een punt tegen Go Ahead Eagles. De 31-jarige Klaassen ziet voldoende potentie bij de Amsterdammers en wil dan ook niets weten van een tussenjaar.

Dat Klaassen een doelpunt maakte voelde, zo erkende ESPN-verslaggever Cristian Willaert, weer als vanouds. “Ik ben ook maar een jaartje weggeweest, dat is niet zo heel lang”, reageert Klaassen. “Helaas was het niet genoeg voor drie punten. Het was voor ons gewoon een lastig potje, we kwamen niet aan het spelen. We liepen ook tegen best wel wat counters aan. Onbewust word je dan voorzichtig. Het was niet onze beste wedstrijd nee.”

“Het feit is wel dat als het een paar keer gebeurt, dan komt er toch een soort van voorzichtigheid in. Dan maak je net iets andere keuzes, waardoor je dan weer minder aan het voetballen komt. Het ligt allemaal dicht bij elkaar: voorzichtig zijn of met lef spelen. Daar moet je een goede balans in vinden.”

Bij de 1-1 stond Klaassen op de goede plek, maar hij wil zijn ‘handelsmerk’ niet te veel ophemelen. “Het is sowieso een kwestie van gewoon gaan. We hebben hier gewoon afspraken over. We trainen hier op. Je kan denken dat zo’n goal uit de lucht komt vallen, maar hier trainen wij wel op. Het gaat niet altijd vanzelf en niet altijd makkelijk. Dan is het fijn dat iets waarop je traint dat dat ervoor zorgt dat je een goal maakt. Dat is uiteindelijk het mooiste.”

Klaassen wil niet spreken over tussenjaar.

Klaassen denkt dat er veel in de pijp zit bij Ajax en wil dan ook niet spreken over een tussenjaar. “ “Tussenjaar? Dat vind ik echt… Dat kan niet. Dat kan bij geen enkele club, maar zeker niet bij Ajax. Ik denk dat er heel veel rek in zit. Ik denk dat je ziet dat er een stijgende lijn is”, is de middenvelder duidelijk.

Analisten zien Ajax niet verder komen dan de derde plaats, maar daar is Klaassen het niet mee eens. “Die mogen dat zeggen. Ik geloof alleen dat wij meer kunnen dan dat. Het is aan ons om dat elke drie dagen te laten zien dat we dat ook echt kunnen. Je kunt het zeggen, leuk trainen, maar uiteindelijk gaat het wel om de punten. Wij moeten ervoor zorgen dat de analisten niet hun gelijk krijgen”, besluit de middenvelder.

