Wijndal volledig gerehabiliteerd bij Ajax: 'Ik laat me niet zo wegsturen'

Ondanks het teleurstellende gelijkspel van Ajax tegen Go Ahead Eagles (1-1) was het voor een bijzondere avond. De linksback mocht voor het eerst sinds 31 augustus 2023 (thuis tegen Ludogorets) weer eens zijn opwachting in het eerste van Ajax. Daarmee lijkt Wijndal weer volledig terug bij de Amsterdammers.

“Ik heb de voorbereiding als anders ervaren dan normaal”, begint Wijndal voor de camera van ESPN. De linksback, die medio 2022 werd overgenomen van AZ, kreeg te horen dat hij kon vertrekken uit Amsterdam. Dat gebeurde deze transferzomer niet, waarna hij zich terug wist te knokken in het eerste elftal. “Ik begon de voorbereiding met het idee dat ik heel graag weer basisspeler van Ajax wilde worden. En het ging aanvankelijk ook best goed moet ik zeggen… '

Op een gegeven moment kreeg Wijndal van de clubleiding te horen dat hij teruggezet werd naar de beloftenploeg. Dat kwam voor de linksback als een grote verrassing. “Jazeker, dat was echt een verrassing. Ik had het gevoel dat ik goed bezig was. De trainer sprak veel met mij en die zei ook dat ik goed bezig was. Dus dan is het inderdaad een verrassing, ja.”

Wijndal heeft altijd in zijn achterhoofd gehouden dat hij weer kwam bovendrijven bij Ajax. “Ja, natuurlijk. Anders was ik waarschijnlijk wel weggeweest, als ik de kansen niet meer zag. Of ik heb getwijfeld? Ja, want je hoort dat je naar Jong moet en daar moet gaan trainen. Dan denk je zeker dat het misschien handiger is om weg te gaan. Maar ik laat me niet zo wegsturen. Ik wilde voor mijn kans gaan en je ziet dat ik nu weer minuten mag maken.”

“Ik ben met dat soort dingen vrij koppig”, vervolgde Wijndal zijn betoog. “Als ik iets in mijn hoofd heb, wil ik eigenlijk dat het zo gebeurt. Er zijn clubs gekomen, maar geen clubs waarvoor ik Ajax wilde inruilen. Dat doe ik niet zomaar. Daarom heb ik besloten om te blijven. Ik ben met de trainer gaan praten en mocht vrij snel weer meetrainen. En zoals je ziet: nu ook invallen. Ik denk dat de trainer duidelijk heeft aangegeven dat dit de selectie is waarmee we het gaan doen. Dan zie je dat er niet heel veel linksbacks zijn. Dan houd je er altijd rekening mee om in te vallen en dan moet je er ook klaar voor zijn.”

Vink lovend over Wijndal

ESPN-analist Marciano Vink was na het interview vol lof over Wijndal. Hij vindt het knap hoe de linksback met de teleurstelling van de ‘verbanning’ naar Jong Ajax is omgegaan. “Owen is diegene geweest die al die jonge jongens heeft geholpen op de training. Om ze te laten weten wat er nodig is om de volgende stap te maken. Dus hij heeft echt zijn uiterste best gedaan. Ik denk dat Farioli en de club dat ook gezien hebben”, aldus de analist.

Vink denkt dan ook dat Wijndal uit het juiste hout gesneden is. “Deze jongen, die door een heleboel afgeschreven wordt en eigenlijk ook als niet goed genoeg, heeft wel de juiste inhoud en het juiste karakter om bij Ajax te slagen. Alleen je moet je kansen krijgen en als je ze krijgt moet je er ook volledig voor gaan en ze pakken”, aldus de analist, die niet weet of Wijndal alsnog gaat slagen bij Ajax.

