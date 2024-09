Ajax pakt uit met groot nieuws: Van Gaal keert op 17 november terug op de bank

Ajax blaast dit seizoen 125 kaarsjes uit en dat wil de club niet geruisloos voorbij laten gaan. De club uit Amsterdam organiseert op zondag 17 november dan ook een benefietwedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends. De ontmoeting wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en de Amsterdammers hebben tot op heden al grote namen zoals Edwin van der Sar en Jari Litmanen kunnen enthousiasmeren om mee te doen. De Ajax Legends staan in die wedstrijd onder leiding van Louis van Gaal.

Waar Ajax-supporters dinsdag wachten op de aankondiging van de terugkeer van Davy Klaassen, pakt de club eerst uit met iets anders. “Preparing for a Gala. Stay tuned”, zo schreef de club vanmorgen op X. Daarmee doelde het socialmediateam niet op de thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League, maar op een benefietwedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends. Die wedstrijd staat dus volledig in het teken van het 125-jarig jubileum van Ajax, dat op 18 maart 1900 werd opgericht.

“Dit seizoen wordt Ajax 125 jaar. Omdat er zonder historie geen toekomst bestaat, wordt het jubileum geopend met een duel tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends”, zo klinkt het. De wedstrijd wordt gespeeld op zondag 17 november. Om 15.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA. Alle opbrengsten komen ten goede aan de Ajax Foundation en het duel wordt live uitgezonden door Ziggo Sport. Ajax heeft al enkele grote namen opgetrommeld. De Legends worden die dag dus gecoacht door Van Gaal, die sowieso Danny Blind, Edwin van der Sar, Siem de Jong, Frank en Ronald de Boer, Aron Winter, Sjaak Swart en Jari Litmanen tot zijn beschikking zal hebben.

Ajax en Real Madrid delen een rijke historie

Bij de Real Madrid Legends zullen onder anderen Iker Casillas en Raúl Bravo hun opwachting maken. Ajax en Real Madrid delen een rijke onderlinge historie. Zo troffen beide grootmachten elkaar tijdens het seizoen 1972/73 in de halve finales van de Europacup I (inmiddels Champions League). Ajax versloeg de Spanjaarden in Amsterdam met 2-1 en won ook de return in Madrid (0-1). De laatste en misschien wel mooiste onderlinge ontmoeting - vanuit Ajax-perspectief - dateert van ruim vijf jaar geleden. Op 5 maart 2019 schreven de Amsterdammers geschiedenis door onder leiding van Erik ten Hag in het Santiago Bernabéu met 1-4 te winnen. Daarmee poetsten ze de 1-2 achterstand uit de heenwedstrijd ruimschoots weg en plaatsten ze zich voor de kwartfinales van de Champions League.

Preparing for a Gala. Stay tuned. pic.twitter.com/nNhFFAfOSD — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2024 Celebrating 𝟭𝟮𝟱 years of AFC Ajax with a Gala Match.



⋆ Ajax – Real Madrid Legends

⋆ November 17, 2024

⋆ Tickets: https://t.co/uboaOfMpi6 pic.twitter.com/acdzXObLRx — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2024

