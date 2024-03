Klopp kan ogen niet geloven voor wedstrijd Ajax-legends: ‘Oh mijn god, doet hij mee?’

Jürgen Klopp had niet verwacht dat Steven Gerrard afgelopen zaterdag van de partij zou zijn in de benefietwedstrijd tussen de Liverpool Legends en Ajax Legends. De huidige hoofdtrainer van de Britse grootmacht stond in de aanloop naar de ontmoeting op Anfield het clubkanaal van Ajax te woord en klonk nogal onder de indruk toen Gerrard zich meldde.

Klopp staat dit seizoen in het middelpunt van de belangstelling. De Duitser won met Liverpool al de League Cup, heeft in de Premier League evenveel punten als koploper Arsenal en staat met zijn ploeg in de kwartfinale van de Europa League. Klopp hoopt zowel de landstitel als de eindzege van de Europa League in de wacht te slepen om zijn periode als Liverpool-manager grandioos af te sluiten. Hij maakte eerder dit jaar immers bekend bezig te zijn aan zijn laatste maanden als manager van The Reds. Klopp is gesloopt na al die jaren fanatiek te hebben gecoacht en kiest na dit seizoen voor een ‘sabbatical’.

Ondanks de vermoeidheid was hij afgelopen zaterdag wel ‘gewoon’ van de partij voor het treffen tussen de Liverpool Legends en Ajax Legends. Klopp kent Ajax inmiddels erg goed. “Wanneer jullie de Johan Cruijff ArenA bouwden jaren geleden, ik weet zeker dat ik daar toen met mijn zoon ben geweest”, vertelt hij in de Special van Ajax over de wedstrijd op Anfield. “En het mooiste was dat het stadion toen werd gebruikt voor wintersporten. Ik weet niet zeker of ze dat tegenwoordig nog doen omdat het dak dicht is, maar we hebben geschaatst in het Ajax-stadion. Dat was de laatste keer dat ik er was, totdat ik jullie met Dortmund versloeg”, herinnert de manager zich. Klopp gebruikt het woord ‘smashen’; ‘zijn’ Borussia Dortmund won in 2012 immers met 1-4 in Amsterdam.

Tien jaar later was Klopp, ditmaal als trainer van Liverpool, opnieuw veel te sterk voor Ajax (0-3). De Duitser is sinds zijn eerste bezoek aan de Johan Cruijff ArenA heel wat ervaringen rijker, maar was overduidelijk onder de indruk van de aanwezigheid van Gerrard afgelopen zaterdag. “Het is geweldig. Oh mijn god, Stevie speelt mee”, zo klinkt het op het moment dat het clubicoon zich meldt op Anfield. “Nu arriveren de echte sterren. Tot nu toe waren er alleen nog maar verdedigers”, aldus de Duitse manager. Gerrard zelf keek reikhalzend uit naar de wedstrijd tussen de Legends van Liverpool en Ajax. “Ik kijk er altijd naar uit om voor deze fans te spelen. Ik speel met een paar oud-teamgenoten en we zijn er klaar voor. Het beste publiek, het mooiste stadion. We spelen tegen Ajax, een bijzondere club. Een mooie uitdaging.”

