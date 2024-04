Driessen vindt opvolgen Klopp allesbehalve moeilijke taak: ‘Weinig prijzen gepakt, Slot stapt op dieptepunt in’

Jürgen Klopp lijkt met Liverpool geen hoofdprijs te gaan pakken dit seizoen, wat Arne Slot zeker gaat helpen, zo stelt Valentijn Driessen. Volgens de journalist van De Telegraaf maakt de huidige Feyenoord-coach waarschijnlijk op het best mogelijke moment de overstap naar Liverpool.

Tijdens Kick-Off Eredivisie vertelt Driessen dat hij niet denkt dat de onderhandelingen tussen Feyenoord en Liverpool spaak gaan lopen. Naar verluidt heeft de topclub uit Engeland al een bod van negen miljoen euro op tafel gelegd, waar de nummer twee van de Eredivisie niet mee akkoord is gegaan. “Ik geloof zeker niet dat het daarop gaat afketsen. Maar Slot moet niet huilen als Feyenoord nu heel hoog in de boom gaat zitten en alles eruit te halen wat mogelijk is.” Vorig jaar vroegen de Rotterdammers nog vijftien miljoen euro aan Tottenham Hotspur voor de succestrainer.

Artikel gaat verder onder video

Driessen vindt dat Klopp iets teveel complimenten krijgt voor zijn tijd bij Liverpool. "Niet zoveel prijzen gewonnen, in die tien jaar, dat wil ik ook nog even zeggen." De Duitse trainer won in zijn periode bij de topclub uit Engeland de Champions League, de Premier League, de FA Cup, de UEFA Supercup en tweemaal de League Cup. Daarnaast werd hij wereldkampioen voor clubteams in het seizoen 2019-2020, maar dat is voor Driessen niet genoeg. "Twee keer de Carabao Cup (voorheen de League Cup, red.), dat is gewoon een troostprijs. Het wordt natuurlijk een dramatisch einde voor Klopp, dit seizoen. Geen kampioen, geen FA Cup, gewoon met lege handen." Ook werd Liverpool onlangs door Atalanta uitgeschakeld in de Europa League.

Volgens de journalist van De Telegraaf is de huidige trainer van Feyenoord een ideale opvolger van Klopp. “Slot is een hele sterke kandidaat, die perfect past bij Liverpool. Zijn manier van voetballen zien ze graag daar. Het is een beetje de Klopp-manier. Eigenlijk stapt hij dus op het dieptepunt in. Hij speelt Liverpool-voetbal, hij heeft in Nederland bewezen team op te kunnen bouwen, spelers beter te maken. Alles voor een grote success story voor hem, meer dan Ten Hag.

