Arne Slot reageert op advies om geen Nederlanders naar Liverpool te halen

Arne Slot heeft zondagavond herhaald dat hij vertrouwen heeft in een goede afronding van zijn overstap naar Liverpool. De trainer van Feyenoord ging ook in op het advies van Marcel Brands om geen spelers uit de Eredivisie naar zijn nieuwe club te halen.

Slot kon niet zeggen wanneer er witte rook is vanuit Anfield. “Dit soort dingen heeft altijd even tijd nodig. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik er vertrouwen in heb dat het goed komt. Wanneer het precies naar buiten gebracht wordt, kan ik je op dit moment niet vertellen”, zei de trainer van Feyenoord vlak voor het duel met zijn oude club PEC Zwolle tegen ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Vorige week kreeg Slot bij Goedemorgen Eredivisie adviezen van Brands, de voormalig algemeen directeur van Everton. Die adviseerde Slot om zich ‘niet blind te staren’ op Nederlandse spelers. “Dat zijn goede adviezen van mensen die er gewerkt hebben en hun sporen verdiend hebben in de voetballerij. Maar ik denk niet dat je altijd alles kunt baseren op voorgaande momenten”, antwoordde Slot.

“Ik lees ook overal het succespercentage van Nederlandse trainers in Engeland… Als een speler goed is, dan zou het niet uitmaken van welk niveau die komt. Maar op dit moment is er nergens sprake van, want er is nog niets officieel bevestigd”, aldus de trainer, die evenwel heeft meegekregen dat Liverpool zondag met 4-2 won van Tottenham Hotspur. “Ja, uiteraard. Ik kijk heel veel voetbal en volg alle uitslagen. Zo weet ik ook dat AC Milan net nog 2-1 achter stond en dat PSV kampioen is geworden. Ik krijg alles mee, Toine.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kandidaat dient zich aan bij Feyenoord: 'Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk'

Het contract van Pascal Bosschaart bij Feyenoord loopt nog een jaar door en hij zou graag een functie krijgen in de technische staf van de Rotterdammers.