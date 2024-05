Erik ten Hag getuige van primeur bij Premier League-duel van Manchester United

Scheidsrechter Jarred Gillett zal bij de competitiewedstrijd tussen Crystal Palace en Manchester United maandagavond een cameraatje op zijn koptelefoon dragen. Het is voor de eerste keer dat dit bij een wedstrijd in de Premier League gebruikt wordt.

De beelden van de camera, genaamd ‘RefCam’ zullen niet live worden uitgezonden, maar worden gebruikt in een eenmalig programma dat inzicht geeft in het werk van de scheidsrechters in de Premier League. In februari van dit jaar droeg Bundesliga-scheidrechter Daniel Schlager een camera en een microfoon tijdens een 2-2 gelijkspel tussen Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg. Vorig jaar droeg Premier League-arbiter Rob Jones een camera tijdens een Summer Serie-wedstrijd van 2023 tussen Chelsea en Brighton in Philadelphia.

Voor Manchester United is het duel van vanavond ontzettend belangrijk, want bij een overwinning op nummer veertien Crystal Palace wipt de ploeg van Erik ten Hag over Chelsea en Newcastle United heen. Deze twee ploegen hebben, in tegenstelling tot The Red Devils al 35 duels gespeeld.

A referee will wear a video camera for the first time in a Premier League game tonight 🎥 — BBC Sport (@BBCSport) May 6, 2024

