Liverpool moet op zoek naar nieuwe trainer: Klopp kondigt afscheid aan

Liverpool moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Jürgen Klopp, die in het najaar van 2015 zijn entree maakte op Anfield, heeft besloten om na dit seizoen te vertrekken bij de huidige koploper van Engeland.

Het besluit om na dit seizoen te vertrekken valt hem zwaar, vertelt Klopp op het clubkanaal. “Ik kan begrijpen dat het op dit moment voor veel mensen een shock is, maar ik kan het uiteraard uitleggen - of in ieder geval proberen uit te leggen. Ik hou van werkelijk alles van deze club, ik hou van de stad, ik hou van onze supporters, ik hou van het team, ik hou van de stad. Ik hou van alles. Dat ik deze beslissing desondanks nog steeds neem, laat zien dat ik ervan overtuigd ben dat dit de beslissing is die ik moet nemen.” Klopp heeft naar eigen zeggen niet meer de energie om door te gaan als hoofdtrainer. “Ik heb er nu geen probleem mee, uiteraard wist ik al langer dat ik ooit zou moeten aankondigen, maar het gaat nu helemaal goed met mij. Ik weet dat ik het werk niet steeds opnieuw, opnieuw en opnieuw kan doen.”

Succesvol in Dortmund én Liverpool

Klopp begon zijn trainersloopbaan op het hoogste niveau bij FSV Mainz 05, alvorens in de zomer van 2008 aan de slag te gaan bij Borussia Dortmund. In het Signal Iduna Park beleefde Klopp grote successen. Hij loodste Borussia Dortmund naar de landstitel en in 2013 naar de Champions League-finale. Bayern München en Borussia Dortmund hielden elkaar op Wembley lang in bedwang, maar een heel laat doelpunt van Arjen Robben dompelde Klopp en zijn spelers in rouw. De oefenmeester bleef BVB desondanks nog twee seizoenen trouw, alvorens in de zomer van 2015 te vertrekken.

Een paar maanden later ging hij alweer aan de slag. Liverpool haalde hem binnen als nieuwe hoofdtrainer. Ook op Anfield behaalde Klopp grote successen. Zo loodste hij de club in het seizoen 2019/2020 naar de eerste landstitel sinds 1990. Bovendien reikte Liverpool onder Klopp driemaal tot de finale van de Champions League. In 2018 en 2022 ging het weliswaar mis tegen Real Madrid, maar in 2019 werd Tottenham Hotspur met 2-0 verslagen in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid. Liverpool won vervolgens ook de UEFA Super Cup én de wereldbeker.

Liverpool en Klopp waren in 2022 heel dicht bij een volgende landstitel, maar na een krankzinnige ontknoping trok toch Manchester City aan het langste eind. Na een teleurstellend vorig seizoen, waarin Liverpool op de vijfde plaats eindigde en zich dus niet wist te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League, doen The Reds in de huidige jaargang ‘gewoon’ weer mee om de titel. Ze gaan na 21 gespeelde wedstrijden zelfs aan kop in de Premier League. De voorsprong op Manchester City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld, is vijf punten. Liverpool plaatste zich van de week bovendien voor de finale van de League Cup.