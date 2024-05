‘PSV jaagt nog altijd op Driouech, maar wil niet voldoen aan hoge vraagprijs’

PSV hoopt zich nog altijd te versterken met . Volgens het Eindhovens Dagblad is de kersverse landskampioen wel in gesprek met Excelsior, maar lijkt PSV niet aan de eisen van de Rotterdammers te willen voldoen.

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn er deze week weer gesprekken geweest tussen PSV en Excelsior. Daaruit is naar voren gekomen dat de Rotterdammers graag een bedrag ontvangen dat dicht in de buurt komt van het bod dat PSV in de winter voor hem deed. Earnest Stewart, directeur voetbalzaken van de Eindhovenaren, zou daar echter geen trek in hebben.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Stewart is Driouech deze zomer een stuk minder waard dan afgelopen winter. Zo beschikt de speler nog maar over een éénjarig contract en zou Excelsior in de zomerse transferperiode veel meer tijd hebben om zich voor te bereiden op een vertrek van de vleugelspeler. De zaakwaarnemer van Driouech denkt dat buitenlandse clubs wel willen voldoen aan de vraagprijs, maar de aanvaller wil zelf heel graag naar Eindhoven.

Het Eindhovens Dagblad weet dat PSV een bedrag van anderhalf tot twee miljoen euro wil betalen voor Driouech, flink minder dan in januari werd geboden. Stewart houdt graag voet bij stuk en is niet van plan zich door Excelsior onder druk te laten zetten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blijft de kampioensploeg bij elkaar? Drie PSV’ers geven antwoord

PSV is glansrijk kampioen geworden van de Eredivisie. Maar hoe groot is de kans dat de club volgend seizoen nog een vergelijkbare selectie heeft, na dit succes?