PSV'ers zijn niet gewend aan het 'onverslaanbaar' zijn: 'Dat is het allerlekkerste'

Voor en was het wel even wennen om elke wedstrijd te winnen, zo leggen ze uit tegenover Voetbal International. PSV werd afgelopen zondag kampioen toen het won van Sparta in de 32ste speelronde van de Eredivisie. In 32 Eredivisiewedstrijden verloor PSV slechts één keer. In De Goffert was NEC met 3-1 te sterk voor de Eindhovenaren. Veel winstpartijen voor Schouten en Veerman dus.

“Iedere keer winnen, dat was voor mij echt wennen. Dat kende ik natuurlijk niet bij Bologna. Ik heb hier ook gezegd dat ik daar nooit met 3-0 voor heb gestaan in een wedstrijd. In mijn hele carrière zelfs niet. Het is een heel lekker gevoel. Helemaal als je zo dominant bent. Dat is het allerlekkerste dat er voor een voetballer is. Dat je merkt bij tegenstanders dat ze er echt doorheen zitten. Dat ze het niet meer weten, dat wil je”, aldus Schouten.

Artikel gaat verder onder video

“Zo dominant heb ik het ook niet eerder meegemaakt”, geeft Veerman toe. “Dat tegenstanders met de handen op de knieën staan en denken: ‘Wat gebeurt hier allemaal?’ Zelf heb ik het in het veld niet eens altijd zo goed door. Maar na afloop van een wedstrijd komen ze wel naar je toe. Ik heb dit seizoen heel vaak gehoord: ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt.’”

PSV kan nog het record verbreken (evenaren eigenlijk) van meeste punten in één Eredivisieseizoen. Koploper is Ajax uit het seizoen 1971/72 met 93 punten. PSV staat momenteel op 87 en kan nog zes punten behalen. Mocht het lukken, dan staat PSV wel boven Ajax op die ranglijst, want de Brabanders hebben nu al een hoger doelsaldo dan Ajax in dat seizoen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blijft de kampioensploeg bij elkaar? Drie PSV’ers geven antwoord

PSV is glansrijk kampioen geworden van de Eredivisie. Maar hoe groot is de kans dat de club volgend seizoen nog een vergelijkbare selectie heeft, na dit succes?