PSV moet ook dit jaar een transferklapper maken: ‘Maar er zit geen stress meer op’

PSV zal ook deze zomer genoodzaakt zijn om spelers te verkopen, laat algemeen directeur Marcel Brands weten in gesprek met Voetbal International. De Eindhovenaren verzekerden zich met de landstitel van Champions League-voetbal, maar die inkomsten alleen zijn niet voldoende.

“We hebben opnieuw een goede uitgangspositie, alleen ligt de prioriteit nu bij het behouden van de groep die we hebben”, geeft Brands aan. “Daarnaast zijn er een paar posities waar we ons willen versterken. Die hebben we goed in beeld. We kijken nu eerst of we de opties kunnen lichten van Sergiño Dest en Malik Tillman. Dat is een wens. Als dit lukt, hoeveel is er dan nog over waar we wat mee kunnen doen? En daarnaast moeten wij altijd een grote uitgaande transfer doen.”

Zelfs het feit dat PSV zich voor het tweede jaar op rij heeft gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van de Champions League, heeft hier geen invloed op, laat Brands weten. “Ja, het liefst wel”, geeft hij aan wanneer gevraagd of die noodzaak om te verkopen er nog steeds is. “Bijna geen enkele club kan de afschrijvingen op de spelers volledig dekken uit de exploitatie. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken en er zit ook geen stress meer op. Onze afschrijvingen voor dit seizoen waren 25 miljoen euro. We kunnen dat uit de exploitatie halen, maar dan moeten we minder salarislasten nemen. Dat willen we niet, want we willen ons team versterken. Tegenover die afschrijvingen staat dan een transfer. Die zullen er bovendien altijd zijn, omdat dit hoort bij onze plaats in de voetbalpiramide.”

Ondanks de wens van Brands om een grote uitgaande transfer te doen, zal PSV niet zomaar bij het eerste bod akkoord gaan. “Van Dirk Scheringa heb ik bij het onderhandelen geleerd dat je ook moet durven te verliezen. Maar als je met de rug tegen de muur staat, kun je je dat niet permitteren. Als je in een wat luxere positie zit, dan kan dit wel”, besluit hij.

