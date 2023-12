Liverpool raakt speler kwijt na pijnlijke botsing met Jürgen Klopp bij de zijlijn

Voor Liverpool-back is de wedstrijd tegen Arsenal al na een dik halfuur spelen ten einde gekomen. De Griek, die in het verleden uitkwam voor Willem II, kwam bij de zijlijn pijnlijk in botsing met zijn eigen trainer Jürgen Klopp en moest de strijd vervolgens staken met een schouderblessure.

In duel met Bukayo Saka krijgt Tsimikas een duwtje waardoor hij vol in botsing komt met zijn Duitse trainer, die in het coachingsvak staat om zijn elftal de nodige aanwijzingen te geven. De Griek, die speelt bij absentie van de geblesseerde eerste keus Andy Robertson, wordt vervangen door Joe Gomez.

Op het moment dat Tsimikas naar de kant moest was de 1-1 eindstand al bereikt. Gabriel Magalhães kopte de bezoekers al na drie minuten uit een vrije trap op voorsprong, waarbij Cody Gakpo nipt buitenspel ophief. Via Mohamed Salah kwam de thuisploeg net binnen het halve uur echter langszij. Door het gelijkspel gaat Arsenal met een punt meer dan Liverpool als koploper de Kerst in.

