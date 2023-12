Botsing met Klopp krijgt bijzonder vervelend staartje voor ex-Willem II'er Tsimikas

Liverpool kan voorlopig geen beroep doen op . De Griekse linksback kwam na een halfuur spelen in de topper tegen Arsenal pijnlijk in botsing met zijn eigen trainer Jürgen Klopp en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken.

Tsimikas werd in het seizoen 2017-18 door Olympiakos Piraeus verhuurd aan Willem II, waar hij een prima indruk wist te maken. Dat hij twee jaar later voor een bedrag van 13 miljoen euro naar Liverpool zou worden gehaald, zullen weinigen in Tilburg echter hebben kunnen bevroeden. Bij de Engelse topclub is de inmiddels 27-jarige Griek sindsdien de vaste stand-in van eerste keus Andy Robertson.

Artikel gaat verder onder video

Omdat zijn Schotse concurrent al sinds oktober (met nota bene een schouderblessure) aan de kant staat, krijgt Tsimikas de laatste weken volop speeltijd van Klopp. Zaterdag had hij in de kraker tegen Arsenal alweer voor de zesde keer in de laatste zeven Premier League-wedstrijden een basisplaats, maar na 35 minuten zat de wedstrijd er voor hem alweer op. In duel met Bukayo Saka kreeg Tsimikas een duw waardoor hij in botsing kwam met Klopp, die in zijn coachingsvak stond, waarna hij moest worden vervangen door Joe Gomez.

Klopp bevestigde na de wedstrijd tegenover de camera's van Sky Sports wat tijdens de wedstrijd al gevreesd werd: "Dit duel wordt enorm overschaduwd door wat er met het sleutelbeen van Kostas gebeurde", sprak de Duitse trainer. "Het is absoluut gebroken, dus hij is lange tijd out. Dat is extra vervelend voor ons door de situatie met Robbo (Robertson, red.)."

Geen rust

Zoals bekend wordt de Engelse clubs rond de feestdagen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, nauwelijks rust gegund. Op Tweede Kerstdag (Boxing Day) gaat Klopp met zijn elftal op bezoek bij Burnley, waarna op Nieuwjaarsdag een thuisduel met Newcastle United wacht. Een week later volgt een snel weerzien met Arsenal, dat in het eigen Emirates Stadium de tegenstander is in de derde ronde van de FA Cup.