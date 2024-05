Nieuwste Ajax-aanwinst doet boekje open: ‘Daarom gelijk voor Ajax gekozen’

Martin Henrion maakt komende zomer transfervrij de overstap van Standard Luik naar Ajax. De pas zestienjarige sluitpost hoefde niet lang na te denken over zijn keuze voor de Amsterdammers, die hij toelicht op de officiële kanalen van de club.

“Ik voel me goed en het was een schitterende dag”, geeft Henrion aan na het tekenen van zijn contract. Ajax had de nodige concurrentie om de sluitpost vast te leggen, maar wist aan het langste eind te trekken. “Ajax is een van de beste opleidingsclubs. Ze hebben veel vertrouwen in de jeugd en daarom was het logisch om hierheen te gaan. Ik heb gelijk voor Ajax gekozen.”

Artikel gaat verder onder video

De Belgen die momenteel al bij Ajax spelen, zoals Mika Godts, Ethan Butera en Rayane Bounida, waren voor Henrion ook van invloed op zijn beslissing. “Ik dacht, als zij die stap kunnen maken, dan moet mij dat ook lukken.” De Nederlandse taal is hij overigens nog niet machtig. “Maar ik wil het wel leren”, geeft de doelman aan.

Wanneer hem gevraagd wordt wat voor keeper hij is, omschrijft de Belg zichzelf als modern. “Ik ben een moderne keeper. Goed op de lijn, maar ook met de voeten en in de lucht. Het voetenwerk van Ederson is een inspiratie voor me.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez: 'Opvallend en gek dat hij naar Ajax gaat, ik dacht echt dat hij karakter had'

Kenneth Perez is verrast. "Ik vind het wel opvallend dat je blijkbaar zó graag bij Ajax wil komen."