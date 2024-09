Tim van Duijn brengt om 21.00 uur belangrijk nieuws omtrent Davy Klaassen

is bij Ajax door de medische keuring gekomen, zo meldt Ajax-volger Tim van Duijn van Voetbal International maandagavond op sociale media. Klaassen was al akkoord over een eenjarig contract bij de Amsterdamse club, maar ook de laatste formaliteiten lijken nu afgerond.

Afgelopen vrijdag kwam naar buiten dat Ajax een contract ging aanbieden aan Klaassen. De middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij Internazionale. Volgens het Algemeen Dagblad was een terugkeer niet zo vanzelfsprekend, maar zondag kwamen Ajax en Klaassen eruit. Volgens Van Duijn heeft Klaassen maandag de medische keuring in de Johan Cruijff ArenA doorstaan, waarna de presentatie spoedig zal volgen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen stellig: 'Klaassen is niet de speler waar Ajax op zat te wachten'

Vermoedelijk zal Ajax dinsdag bekendmaken dat Klaassen terugkeert bij 'zijn' Ajax. De routinier vertrok vorig seizoen naar Internazionale, maar kwam na een moeizaam seizoen in Italië transfervrij de markt op. Klaassen sloot in eerste instantie bij Ajax aan om zijn conditie op peil te houden, maar heeft de technische staf vervolgens weten te overtuigen van zijn (leiderschap)kwaliteiten.

LEES OOK: De Mos begrijpt Ajax niet: ‘Ik hou er niet van, je moet verder’

Klaassen zal woensdagavond al tot de wedstrijdselectie behoren als Ajax het opneemt tegen Fortuna Sittard.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-banneling keert terug op trainingsveld bij eerste elftal

Een van de spelers die niet meer welkom was bij de trainingen van Ajax 1, traint nu weer mee.