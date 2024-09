Driessen stellig: 'Klaassen is niet de speler waar Ajax op zat te wachten'

keert terug bij Ajax, maar is volgens Valentijn Driessen geen echte versterking voor dit Ajax. De middenvelder voegt volgens de journalisten maar weinig creativiteit toe aan de ploeg van Francesco Farioli, terwijl dat wel nodig is.

Tijdens Kick-Off komt de terugkeer van de clubman ter sprake. Verweij weet dat de nieuwe aanwinst niet enorme bedragen gaat verdienen. "Davy Klaassen doet heel veel water bij de wijn om zijn, zoals hij dat zegt, cluppie te helpen. Farioli hoopt met zulke spelers in Nederland veel stabieler te zijn dan vorig jaar, dat de oudjes de jonkies bij de hand kunnen nemen. Er is heel veel te doen om de derde plaats, want die kan gewoon weer veertig tot zeventig miljoen opleveren. Dan kan ik me voorstellen dat je Davy Klaassen erbij neemt."

Driessen is wat minder positief over deze transfer. Hij staat al een hele tijd stil'. Bij Ajax maakt hij bij Jong Ajax progressie, maar dat is op dat niveau. Ajax is natuurlijk niet het niveau Inter, want Inter is kwartfinalist in de Champions League." De club van Denzel Dumfries stond twee seizoenen geleden nog in de finale van dat toernooi. "Daar zit Ajax natuurlijk bij lange na niet aan. Misschien dat hij iets kan betekenen voor deze groep, maar die wordt ouder en ouder."

Toch had ook Driessen Klaassen aan de selectie van Ajax toegevoegd. "Ik begrijp Farioli wel: beter mee verlegen dan om verlegen. Haal hem er maar bij. Maar het is niet de speler waarop ze zaten te wachten." De journalist van De Telegraaf legt ook uit wat Ajax wel nodig heeft. "Ze zaten op een buitenspeler en een creatieve speler te wachten. Dat is Davy Klaassen allebei niet. Hij zal wel voor ervaring zorgen, maar daar hebben ze Henderson, Weghorst, Berghuis en Pasveer ook voor. Wat dat betreft, zou je niet denken dat dit een stap vooruit is."

