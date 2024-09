Politie laakt ‘kortzichtige’ Ajax-fans: ‘Ze spelen nu eenmaal meer risicowedstrijden’

Supporters van Ajax zijn klaar met de politiestakingen. Nadat twee duels op rij hierdoor werden afgelast, gingen supporters van de Amsterdammers zondagmiddag demonstreren op het Leidseplein in de hoofdstad. Maarten Brink, projectleider van de politieacties, vindt de reactie van de Ajacieden ‘kortzichtig’.

Sinds het nieuwe seizoen is begonnen, heeft de politie ervoor gekozen te gaan staken bij voetbalwedstrijden in een poging structureel vroegpensioen af te dwingen. Al drie keer werd er gestaakt bij duels van Ajax, waarvan de wedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht ook daadwerkelijk werden afgelast. Om hun onvrede te uiten, trokken honderden supporters van de hoofdstedelingen zondagmiddag Amsterdam in, maar de demonstratie liep volledig uit de hand. De locoburgemeester van Amsterdam sprak hier na afloop schande van.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Steven Bergwijn laat zich zien en haalt helft van Ajax-totaal al na één wedstrijd

In gesprek met De Telegraaf noemt Brink de actie van de supporters van Ajax ‘kortzichtig’. Hoewel Ajax momenteel inderdaad meer wordt getroffen dan andere clubs, klopt het volgens hem niet om te zeggen dat dit buitenproportioneel is. “We richten ons natuurlijk niet op een specifieke club”, legt hij uit. “Momenteel zijn we in de fase van de zwaardere acties beland en dan komen risicowedstrijden aan de beurt. Het is ongelukkig voor Ajax dat zij net nu meer van die risicowedstrijden spelen, al hebben zij er naar verhouding sowieso meer daarvan.”

LEES OOK: Jeroen Stekelenburg zet Arno Vermeulen (64) met één opmerking volledig te kijk

Samenleving heeft last van stakingen

Dat de samenleving last heeft van de acties van de politie, is volgens Brink juist de bedoeling. “Het stakings- en demonstratierecht geldt voor iedereen”, legt hij uit. Negen maanden lang heeft de politie verschillende lichtere acties gevoerd, maar die hebben nog niet hun vruchten afgeworpen. “Daarom moeten we nu overgaan op zwaardere acties.” Het kan volgens Brink niet anders dan dat het volk last heeft van de stakingen. “Als vuilnismannen staken, gaat het ook stinken op straat”, illustreert hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-banneling keert terug op trainingsveld bij eerste elftal

Een van de spelers die niet meer welkom was bij de trainingen van Ajax 1, traint nu weer mee.