Update: Sfeer slaat om bij demonstratie Ajax-fans op Leidseplein, ME moet ingrijpen

Op het Leidseplein in Amsterdam hebben zich zondagmiddag een paar honderd supporters van Ajax verzameld, meldt het Algemeen Dagblad. De fans van de hoofdstedelingen demonstreren tegen de stakingen van de politie voor het vroegpensioen, waardoor al twee duels van Ajax zijn uitgesteld.

Bij de demonstratie zijn er meerdere supporters van Ajax met shirts van de club aan. Daarnaast lopen er mensen met Ajax-vlaggen rond, terwijl er ook een spandoek aan het monument voor Peter R. de Vries hangt. ‘AFCA Cant be stopped’, leest het doek.

Op het plein zou een goede sfeer hangen. Mensen zingen clubliederen van Ajax, zo is ook te zien op beelden die op X verschijnen. Hoewel de politie had aangekondigd dat de demonstratie niet onder de stakingen valt, zijn er nog geen agenten aanwezig op het Leidseplein.

Hierom demonstreren de fans van Ajax

In een poging druk te zetten op de regering om het vroegpensioen voor de politie te behouden, hebben vakbonden besloten te staken bij voetbalduels. Daardoor werden het uitduel van Ajax met Feyenoord en de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht al uitgesteld. De F-Side, de harde kern van Ajax, had op Facebook en Instagram al aangekondigd tijdens de speeltijd op zondag (14.30 uur) te gaan demonstreren. Inmiddels zijn de politievakbonden uitgenodigd te praten met de regering, waardoor er voorlopig geen nieuwe stakingen worden aangekondigd.

Update 16.13: ME grijpt in bij demonstratie

De sfeer op het Leidseplein is inmiddels omgeslagen. Uit beelden op X is te zien hoe supporters van Ajax langsrijdende trams aanvallen. "Dit is helaas de reden waarom er zo'n groot beslag op de politie ligt rondom voetbalwedstrijden. Te triest voor woorden", schrijft de gebruiker erbij. Inmiddels heeft ook de ME ingegrepen, zo schrijft De Telegraaf. "Om verdere escalatie te voorkomen is de mobiele eenheid aanwezig en vordert supporters het gebied te verlaten", laat de Amsterdamse politie weten.

Supporters van #Ajax houden een demonstratie. Ze zijn samengekomen op het #Leidseplein uit protest tegen de acties van de politie voor een #vroegpensioen. pic.twitter.com/Cax0Mb90C7 — Owen (@_owenobrien_) September 15, 2024 Op het Leidseplein worden trams aangevallen door zogenaamde Ajax-supporters.



Dit is helaas de reden waarom er zo’n groot beslag op de politie ligt rondom voetbalwedstrijden. Te triest voor woorden. pic.twitter.com/OoOLbl5TeL — Daan Wijnants (@daanwijnants) September 15, 2024

