Zondagmiddag wél politie aanwezig bij demonstratie Ajax-supporters

De politie zal aanstaande zondag wel aanwezig zijn wanneer de fans van Ajax gaan demonstreren tegen de politiestakingen op het Leidseplein in Amsterdam, zo weet het NRC. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Actiecentrum Politieacties valt een demonstratie niet onder de aangekondigde stakingen.

Donderdag kondigde de F-Side, de harde kern van Ajax, aan te gaan demonstreren tegen de stakingsacties van de politie. Door deze stakingen ging er al een streep door De Klassieker tegen Feyenoord van twee weken geleden, terwijl ook het thuisduel met FC Utrecht wordt uitgesteld. Eerder staakte de politie ook al bij de wedstrijd van Ajax op bezoek bij NAC Breda, maar deze kon wel doorgang vinden.

Supporters van de Amsterdammers zijn er klaar mee dat er bij hun wedstrijden wordt gestaakt, waarna een demonstratie op het Leidseplein werd aangekondigd voor aanstaande zondag om 14.30 uur. “Nu wij zondag om 14:30 uur niet in het stadion zijn, hebben we met z'n allen een vrije agenda op dit tijdstip. Daarom ontmoeten we elkaar allemaal dan op het Leidseplein om er samen een gezellige middag van te maken”, schrijven de supporters.

Politie wel aanwezig bij demonstratie Ajax-fans

Inmiddels heeft een woordvoerder van het Landelijk Actiecentrum Politieacties aan het ANP laten weten dat er bij deze demonstratie wel sprake is van politie-inzet, zo schrijft het NRC. De politie voert namelijk actie door te staken tijdens voetbalwedstrijden, terwijl een demonstratie tegen het actievoeren hier niet onder valt.

