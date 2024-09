Woedende Ajax-supporters slaan terug met protest: 'Onze wedstrijden worden door de politie misbruikt'

De fanatieke Ajax-supporters gaan aankomende zondag protesteren naar aanleiding van de vele politiestakingen die bij de Amsterdammers voor afgelastingen hebben gezorgd. Volgens de fans worden wedstrijden van Ajax 'misbruikt'.

De politie ziet graag een vervroegde pensionregeling komen, waar nu al langere periode actie voor wordt gevoerd. De overheid lijkt het echter nog niet eens te worden met de politie, waardoor een doorbraak nog niet bereikt is. Om hun argumenten kracht bij te zetten, besloot de politie al drie keer rondom een wedstrijd van Ajax te staken. NAC - Ajax ging ondanks de staking wel door, maar Feyenoord - Ajax en Ajax - FC Utrecht niet. De laatste wedstrijd zou eigenlijk aankomende zondag worden gespeeld.

De supporters van de Amsterdammers zijn er helemaal klaar mee dat hun club steeds de dupe is van politiestakingen. "Mede door deze acties lopen we na zondag drie wedstrijden achter in de competitie en moeten wedstrijden worden ingehaald op ongunstige dagen en tijdstippen", stelt de F-Side op Facebook en Instagram.

De fanatieke supporters vinden dat het tijd is voor extremere maatregelen. "Nu wij zondag om 14:30 uur niet in het stadion zijn, hebben we met z'n allen een vrije agenda op dit tijdstip. Daarom ontmoeten we elkaar allemaal dan op het Leidseplein om er samen een gezellige middag van te maken. Daarnaast kunnen we onze stem laten horen tegen de aanhoudende politiestakingen tijdens Ajax-wedstrijden." En richting andere supporters van de club: "Kom ook naar het Leidseplein aankomende zondag om 14:30 uur. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd."

