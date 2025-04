Ajax-aankoop die ‘lelijke misser’ wordt genoemd denkt hardop na over vertrek

Het is nog maar de vraag of na de zomer nog onder contract staat bij Ajax. De spits keerde begin vorig kalenderjaar terug en kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog regelmatig in actie voor de hoofdmacht, maar speelt sinds de aanstelling van Francesco Farioli als hoofdtrainer geen rol bij het eerste elftal. Rijkhoff moet het doen met wedstrijden bij Jong Ajax en denkt er nu hardop over na om na dit seizoen de stap naar een ‘seniorenelftal’ te maken.

Rijkhoff liet de jeugdopleiding van Ajax begin 2021 achter zich voor die van Borussia Dortmund. Daar doorliep hij verschillende jeugdelftallen en was hij veelvuldig trefzeker, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet. Rijkhoff keerde in plaats daarvan begin vorig jaar terug in Amsterdam. Ajax was op zoek naar een nieuwe spits voor Jong Ajax, maar Rijkhoff kreeg van John van ’t Schip ook een aantal keer de kans om zich bij de hoofdmacht te laten zien. Dit seizoen staat de teller pas op één duel in het eerste. Rijkhoff mocht alleen in de voorrondes van de Europa League heel even meedoen.

Ajax-trainer Farioli had in de eerste seizoenshelft de beschikking over drie spitsen: Brian Brobbey, Wout Weghorst en Chuba Akpom. Laatstgenoemde verliet Ajax begin dit kalenderjaar op huurbasis voor LOSC Lille en Weghorst stond door een teenblessure lang aan de kant, maar dat betekende niet dat Rijkhoff in beeld kwam bij het eerste. Stond Brobbey niet in de spits, dan stond Bertrand Traoré geposteerd in de punt van de voorhoede of kreeg Don-Angelo Konadu de kans. Rijkhoff heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2027, maar het is niet uitgesloten dat hij na dit seizoen al vertrekt. “Eerst het seizoen goed afmaken, we hebben nog zes wedstrijden, dan gaan we alles op een rijtje zetten. Ik ben contractspeler van Ajax, dus ik wil eerst eens horen hoe de club ernaar kijkt, wat de plannen zijn”, zegt Rijkhoff in gesprek met Voetbal International.

Rijkhoff werd weliswaar gehaald als spits voor Jong Ajax, maar na zijn optredens voor de hoofdmacht in het afgelopen seizoen, had hij ongetwijfeld gehoopt op meer minuten in het eerste. Hij moet het echter doen met wedstrijden voor Jong Ajax. Of hij daar na de zomer nog steeds trek in heeft? “Misschien is de stap naar een seniorenelftal wel goed, maar ik ben er nog niet uit. Ik behoor nu tot de oudere spelers, samen met onder anderen Charlie Setford en Julian Brandes. Je ziet dat de Jong-elftallen overal steeds jonger worden. Als iets oudere speler wordt er ook van je gevraagd dat je de jongere jongens helpt en coacht. Wij hebben net iets meer ervaring, iets meer meegemaakt, ons rugzakje is iets meer gevuld. Dat is soms best dubbel en lastig, omdat ikzelf ook pas twintig ben en het ook druk met mezelf heb”, erkent Rijkhoff.

Rijkhoff speelde dit seizoen vooralsnog 24 wedstrijden voor Jong Ajax. Daarin scoorde hij negen keer. Bij de hoofdmacht staat de teller dus op één wedstrijd. Wel behoorde hij nog een aantal keer tot de wedstrijdselectie, al zit hij er in de Eredivisie al sinds 11 augustus niet meer bij. “Ik zat er voor het laatst bij in de Europese wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, daarna niet meer inderdaad. Ik moet het zelf verdienen, de prestaties van de laatste weken geven daar geen aanleiding voor. Ik moet het momenteel bij Jong Ajax laten zien en dat gaat wat lastiger dan ik had gehoopt”, is Rijkhoff eerlijk. Hij was op 16 maart nog trefzeker tegen FC Den Bosch, maar zijn laatste doelpunten daarvoor dateren van 20 januari. “Maar ik werk hard en houd het hoofd omhoog. Ik wil lekker voetballen en goals maken. Vooral dat laatste, ik ben en blijf een spits natuurlijk.”

‘Lelijke misser’

Of Rijkhoff nog een kans gaat krijgen bij Ajax, zal moeten blijken. Valentijn Driessen trok van de week al een pijnlijke conclusie over de jonge spits. “Dat is ook wel een lelijke misser dan, die Rijkhoff”, zei de verslaggever in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Zijn collega Mike Verweij noemde het ‘heel opvallend’ dat Konadu Rijkhoff voorbij is gestreefd.

