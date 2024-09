Politie krijgt handreiking van kabinet, voorlopig geen nieuwe stakingen rond voetbalwedstrijden

De politie zal voorlopig geen nieuwe stakingen afkondigen, zo schrijft De Telegraaf. De politievakbonden zijn door minister van Justitie en Veiligheid David van Weel uitgenodigd op gesprek te komen over het vroegpensioen. Eerder aangekondigde acties, waaronder bij de afgelaste wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht, gaan wel nog door.

Gedurende de afgelopen negen maanden voert de politie al actie voor het behoud en het verlengen van een goede vroegpensioenregeling. Sinds deze zomer hebben ze stakingen tijdens voetbalwedstrijden aan het actievoeren toegevoegd. Door deze stakingen voelde Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zich twee weken geleden genoodzaakt een streep te zetten door De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, terwijl zijn Amsterdamse collega Femke Halsema ook het duel van Ajax met FC Utrecht afgelastte.

Nadat de onderhandelingen tussen de politievakbonden en het kabinet eerder deze week strandden, leek het erop dat er voorlopig geen einde zou komen aan de acties van de politie. Toch ziet voorzitter Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond dat het de goede kant opgaat met de uitnodiging van minister Van Weel. “Het ziet er nu naar uit dat hij het gesprek met ons wil aangaan om tot een oplossing te komen voor de politiesector. De uitnodiging van de minister om weer in gesprek te gaan, nemen we daarom ook aan.”

Staking rond Ajax – FC Utrecht blijft wel staan

Hoewel er nu dus een kleine doorbraak is, ziet de politie het nog niet zitten om alle aangekondigde stakingen te schrappen. De vakbonden willen deze namelijk gebruiken om de druk erop te houden. Dat betekent dat de staking rondom het duel tussen Ajax en FC Utrecht blijft staan. Wel zullen er voorlopig geen nieuwe acties rondom voetbalwedstrijden worden aangekondigd. “We zullen als politiebonden nu eerst naar de minister luisteren. We willen horen waar hij concreet mee komt en welke handreikingen hij doet”, besluit Kooiman.

