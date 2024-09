Spectaculair idee voorgesteld: 'Als ze durfden, zou de politie ook op Prinsjesdag kunnen staken'

Sjoerd Mossou vindt het niet te begrijpen dat de politie continu het betaalde voetbal aangrijpt als manier om hun zin te krijgen. De journalist van het Algemeen Dagblad vindt dat er ook op Prinsjesdag zou moeten worden gestaakt.

Ajax is al meerdere keren slachtoffer geworden van de stakingen, waarmee de politie een regeling voor een vervroegd pensioen wil afdwingen. Mossou vindt het bijzonder dat vooral het voetbal hierbij onder lijdt en dat dit openlijk wordt toegegeven. "Dat de politievakbonden zich doelbewust op het voetbal richten, puur omdat ze dan zeker weten dat er publiciteit van komt, werd vroeger nog weleens lafjes ontkend of gebagatelliseerd, en anders weggemoffeld. Die tijd is voorbij", schrijft hij in zijn column. "Maarten Brink, de projectleider van de acties, vertelde openlijk aan ESPN dat de politie doelgericht de wedstrijden uitkiest met de grootste impact. De Champions League is ook niet veilig, riep Brink er strijdlustig bij."

De fanatieke supporters van Ajax hebben na de recente afgelasting van Ajax - Utrecht aangegeven aankomende zondag de gaan protesteren. Ook Mossou begint zich flink te ergeren over de manier van zaken van de politie. "De bonden chanteren niet alleen open en bloot, ze doen dat over de rug van steeds dezelfde bedrijfstak. De acties treffen slechts de grote groep burgers die toevallig van voetbal houdt: grofweg een onschuldige dwarsdoorsnee van de samenleving."

De journalist stelt ook een extremere maatregel voor, waarmee het voetbal even aan de dans ontspringt. "De politie zou komende week ook spectaculair en doelgericht kunnen gaan staken op Prinsjesdag, als ze durfden, want dan zit de hele politieke elite bij elkaar in Den Haag, maar blijkbaar is dat de bedoeling niet. Best wel gek: er gaat niemand dood van een afgelaste Prinsjesdag, je zet vakkundig de vijand in zijn hemd - en de impact is nóg veel groter dan bij een potje voetbal."

